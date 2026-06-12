HLV Park Hang-seo khen tuyển Hàn Quốc hết lời, nói điều xúc động khi được trở lại World Cup

Thầy Park có những lời chúc mừng khi tuyển Hàn Quốc giành thắng lợi ở trận ra quân World Cup 2026.

“Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự được trở lại World Cup để cống hiến cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Chúc mừng các chiến binh Taeguk (biệt danh của tuyển Hàn Quốc – PV) đã giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay! Tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Một màn lội ngược dòng ngoạn mục!”

Đó là những chia sẻ của HLV Park Hang-seo sau khi đội bóng quê hương ông ngược dòng thắng CH Séc 2-1 vào sáng nay (12/6), qua đó giành trọn 3 điểm ở trận ra quân World Cup 2026. Đây là giải đấu mà thầy Park được giao vị trí Trường đoàn tuyển Hàn Quốc.

Còn nhớ 24 năm trước, ông từng góp mặt tại World Cup 2002 với vai trò trợ lý cho HLV trưởng Guus Hiddink và cùng đội lọt vào tới bán kết. Giờ đây sau 24 năm, ông mới trở lại với giải vô địch thế giới và tiếp tục cho thấy sự mát tay của mình.

Ông Park Hang-seo hiện đang là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Ở trận đấu vừa kết thúc sáng nay, tuyển Hàn Quốc chơi lấn lướt nhưng lại bị CH Séc dẫn trước vào phút 59. Tuy nhiên 2 bàn thắng của Hwang In-Beom (67’) và Oh Hyeon-Gyu (80') đã mang về 3 điểm cho đội quân của HLV Hong Myung-bo.

3 điểm giành được giúp tuyển Hàn Quốc có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Sau lượt trận đầu tiên bảng A, Mexico dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +2 nhờ chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Tuyển Hàn Quốc xếp thứ hai với cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số (+1), trong khi CH Séc đứng thứ ba và Nam Phi xếp cuối bảng.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 19/6, cuộc đối đầu giữa tuyển Hàn Quốc và Mexico hứa hẹn sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Bàn thắng mang về 3 điểm cho tuyển Hàn Quốc.