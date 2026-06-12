HLV Park Hang-seo cực mát tay, tuyển Hàn Quốc ngược dòng thắng đội châu Âu ở trận ra quân World Cup

Bị CH Séc chọc thủng lưới trước và chứng kiến Son Heung-min liên tục bỏ lỡ cơ hội, tuyển Hàn Quốc vẫn thể hiện bản lĩnh để ngược dòng thắng 2-1.

World Cup 2026 mang đến cho tuyển Hàn Quốc thử thách không hề dễ dàng ngay trong ngày ra quân vào sáng nay (12/6), khi đối thủ của là CH Séc, một đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm đến từ châu Âu.

Tuy nhiên, đội bóng do ông Park Hang-seo làm trưởng đoàn đã khiến tất cả bất ngờ khi chủ động dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lee Kang-in có cú sút xa nguy hiểm ở phút 14 buộc thủ môn CH Séc phải trổ tài cứu thua, trong khi Son Heung-min cũng nhiều lần xuất hiện trong các tình huống đáng chú ý.

Tuy nhiên, chân sút số một của tuyển Hàn Quốc lại tỏ ra vô duyên. Phút 38 và 39, Son liên tiếp tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút bù giờ hiệp một, khi anh có cơ hội rất thuận lợi trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Son Heung-min liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Bước sang hiệp hai, tuyển Hàn Quốc tiếp tục gia tăng sức ép. Son Heung-min có cơ hội đối mặt ở phút 56 nhưng vẫn không thắng được thủ môn CH Séc.

Khi đang mải mê tấn công, đội bóng châu Á bất ngờ nhận gáo nước lạnh. Phút 59, từ một pha ném biên tưởng như không quá nguy hiểm, Ladislav Krejci bật cao đánh đầu tung lưới Hàn Quốc, mở tỷ số cho CH Séc.

Bàn thua khiến tuyển Hàn Quốc phải đẩy cao đội hình hơn nữa. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 67 khi Hwang In-beom xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm gỡ hòa 1-1.

CH Séc mở tỉ số nhưng rồi thua ngược tuyển Hàn Quốc.

Kịch tính tiếp tục đến ở phút 77 khi CH Séc đưa được bóng vào lưới Hàn Quốc lần thứ hai. Tuy nhiên, sau khi tham khảo tình huống, trọng tài xác định Tomas Soucek đã rơi vào thế việt vị và từ chối bàn thắng.

Thoát thua trong gang tấc, tuyển Hàn Quốc lập tức tung ra đòn kết liễu. Phút 80, Hwang In-beom tiếp tục tỏa sáng với pha thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Oh Hyeon-gyu đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện châu Á.

Oh Hyeon-gyu đệm bóng cận thành, ấn định tỉ số 2-1.

Ba điểm giành được giúp tuyển Hàn Quốc có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Sau lượt trận đầu tiên bảng A, Mexico dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +2 nhờ chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Tuyển Hàn Quốc xếp thứ hai với cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số (+1), trong khi CH Séc đứng thứ ba và Nam Phi xếp cuối bảng.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 19/6, cuộc đối đầu giữa tuyển Hàn Quốc và Mexico hứa hẹn sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.