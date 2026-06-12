Cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2026: Không phải người gốc Mexico, có thành tích vượt Ronaldo

Tiền đạo ghi bàn mang về thắng lợi cho tuyển Mexico ở trận khai mạc World Cup 2026 thực tế lại là một cầu thủ sinh ra tại… Colombia.

Phút thứ 9 trận đấu với Nam Phi, Julian Quinones tận dụng tình huống pressing của đồng đội, nhanh chân dứt điểm từ sát vòng cấm địa, mở tỉ số cho Mexico.

Đây chính là bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026, mở ra thắng lợi 2-0 cho đội đồng chủ nhà. Tuy nhiên có một điểm thú vị nằm ở chỗ, cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho tuyển Mexico tại giải đấu năm nay thực ra lại là một người gốc… Colombia.

Julian Quinones là một cầu thủ nhập tịch của tuyển Mexico.

Sinh ra tại Magui Payan, Comlombia, nhưng Julian Quinones đã sớm chuyển tới Mexico thi đấu từ khi mới 19 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1997 khi ấy đầu quân cho đội U20 Tigers UANL. Sau đó, tiền đạo này phát triển sự nghiệp tại Mexico và được cho mượn qua nhiều đội bóng khác nhau.

Trong giai đoạn 2017-2018, Julian Quinones được gọi lên đội U20 và U21 Colombia, chơi 13 trận, ghi được 4 bàn thắng. Tuy nhiên bước ngoặt đến vào năm 2023 khi chân sút này quyết định nhập tịch Mexico. Tính đến thời điểm đó, Julian Quinones đã có 7 năm chơi bóng tại đây. Đến ngày 18/11/2023, anh chính thức chơi trận ra mắt tuyển Mexico.

Hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc của Julian Quinones cùng các đồng đội.

Tính đến nay, Julian Quinones đã có 23 lần ra sân cho tuyển Mexico, ghi được 3 bàn thắng. Trong đó, pha lập công vào lưới tuyển Nam Phi tại trận khai mạc World Cup 2026 chính là bàn thắng đáng nhớ nhất.

Trước đó tại Saudi Pro League 2025/26 vừa qua, Julian Quinones ghi được 33 bàn thắng sau 31 trận, trở thành Vua phá lưới của giải đấu và góp công giúp Al-Qadisiyah xếp thứ 4 chung cuộc. Thành tích ghi bàn của anh còn nhỉnh hơn siêu sao Ronaldo của Al Nassr tới 5 bàn.

Với tuyển Mexico, 3 điểm có được giúp đội bóng này mở toang cánh cửa đi tiếp. Đội bóng này sẽ lần lượt chạm trán Hàn Quốc (19/6) và Cộng hòa Séc (25/6) ở 2 lượt trận còn lại của bảng A World Cup 2026. Cả hai trận đấu này sẽ đều diễn ra vào lúc 8h00 theo giờ Việt Nam.