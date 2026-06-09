HLV Park Hang-seo hội quân cùng tuyển Hàn Quốc, nhận nhiệm vụ đặc biệt tại World Cup sau 24 năm

Sau 24 năm, thầy Park thêm một lần nữa làm việc tại sân chơi World Cup.

Vào sáng nay (9/6), HLV Park Hang-seo thông báo đã có mặt tại đại bản doanh của tuyển Hàn Quốc ở Mexico, chính thức bắt đầu hành trình ở World Cup 2026.

Đây lần đầu tiên sau 24 năm, thầy Park lại làm việc tại một kỳ World Cup. Trước đó vào năm 2002, ông là trợ lý chuyên môn của HLV Guus Hiddink, góp công không nhỏ giúp tuyển Hàn Quốc lập chiến tích lọt vào bán kết.

Lần này, HLV Park Hang-seo sẽ giữ vai trò trường đoàn tuyển Hàn Quốc. Đây là quyết định được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cân nhắc kỹ, dựa trên uy tính, danh tiếng cũng như kinh nghiệm của thầy Park. Cùng với đó, việc chiến lược gia sinh năm 1957 đang giữ chức Phó chủ tịch KFA cũng là một trong những lý do quan trọng.

HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Mexico để cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A. Son Heung-min và đồng đội sẽ chơi trận ra quân vào lúc 9h00 ngày 12/6 (giờ Việt Nam) gặp tuyển Cộng hòa Séc. Sau đó, đội bóng xứ sở Kim chi sẽ lần lượt chạm trán chủ nhà Mexico (18/6) và Nam Phi (24/6).

Với HLV Park Hang-seo, sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026 cùng tuyển Hàn Quốc, ông sẽ bay sang Thái Lan nhậm chức HLV trưởng CLB Kanchanaburi.

Tại đây, thầy Park sẽ bắt đầu thử thách mới, trở lại với công việc huấn luyện sau 3 năm chia tay tuyển Việt Nam. Mục tiêu mà ban lãnh đạo CLB Kanchanaburi giao cho HLV Park Hang-seo sẽ là giúp đội bóng này thăng hạng để trở lại Thai League.

Trước đó, Kanchanaburi xếp cuối bảng ở mùa giải 2025/26 vừa qua và phải xuống chơi tại Thai League 2 mùa tới.