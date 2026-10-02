HLV Pakistan khen ngợi Đình Bắc: "Cậu ấy đã gây ra rất nhiều vấn đề cho chúng tôi"

Sự có mặt của Đình Bắc đã mang tới sức sống mới cho hàng công tuyển Việt Nam trong hiệp 2, qua đó ngược dòng thành công trước tuyển Pakistan.

"Các cầu thủ Pakistan đã để cho tuyển Việt Nam khai thác nhiều ở cánh phải. Những bàn thua của chúng tôi xuất phát nhiều từ vị trí đó", HLV Nolberto Solano của Pakistan nói sau trận thua Việt Nam 2-4.

Khi được hỏi về nguyên nhân, HLV người Peru của tuyển Pakistan nhắc đến Đình Bắc và nhấn mạnh: “Tôi biết rằng sự xuất hiện của cậu ấy đã gây ra nhiều vấn đề cho tuyển Pakistan ở cánh phải".

Đình Bắc tiếp tục khẳng định vai trò trong đội hình tuyển Việt Nam hiện tại. (Ảnh: FIFA)

Vào chiều 2/10 ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam bất ngờ bị Pakistan dẫn trước sau tình huống mắc lỗi phòng ngự ở phút 31.

Đến đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc, Tuấn Tài vào sân. Sự thay đổi nhân sự giúp tuyển Việt Nam cải thiện lối chơi và có được bàn gỡ 1-1 ở phút 50 nhờ công của Hai Long.

Thành Long tiếp tục được tung vào sân ở phút 56. Và sau đó 1 phút, tuyển Việt Nam có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng đến sau pha kiến tạo từ Đình Bắc để Hoàng Đức dứt điểm.

Tới phút 80, Đình Bắc trực tiếp ghi bàn sau khi bức tốc và dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Pakistan. Dù đội bạn gỡ lại 1 bàn ở phút 88, nhưng Minh Hoàng đã lập công sau đó 3 phút, ấn định thắng lợi 4-2 cho tuyển Việt Nam.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp nhì bảng B với 6 điểm. Tuyển Việt Nam bằng điểm Thái Lan nhưng thua đối đầu, nên xếp dưới và phải chơi trận tranh giải Ba gặp Malaysia.

Đình Bắc góp công lớn trong cuộc lội ngược dòng của tuyển Việt Nam.

"Trong hiệp hai, tuyển Pakistan không còn duy trì được áp lực mạnh mẽ như ở hiệp một. Trước đó, toàn đội đã phối hợp pressing tốt và giữ cự ly hàng thủ chặt chẽ. Thế như khi tuyển Pakistan bắt đầu dâng cao đội hình, hàng phòng ngự lại có xu hướng lùi sâu dần, tạo ra nhiều khoảng trống để tuyển Việt Nam khai thác vào đó.

Và cũng phải nói thêm rằng tuyển Việt Nam có thể lực tốt hơn. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến cục diện trận đấu", HLV Solano chia sẻ.

Cục diện chung cuộc bảng B.

Về phía HLV Kim Sang-sik, ông dành sự khen ngợi cho các học trò về màn ngược dòng trong hiệp 2:

“Thời tiết hôm nay thực sự rất nóng. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến sự tập trung của các cầu thủ trong hiệp 1. Đó là lý do tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua trong ở 45 phút đầu.

Nhưng sang đến hiệp 2, chúng tôi có một số thay đổi nhân sự. Và quả thực, những cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Điều đó mang đến chiến thắng của tuyển Việt Nam trong hiệp 2.

Bản thân tôi đặc biệt hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện ở hiệp 2. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã mang tới những tác động tích cực, giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn”.