HLV Kim Sang-sik lý giải nguyên nhân thắng nhọc Pakistan, nói lời gan ruột khi tái đấu Malaysia

Tuyển Việt Nam khởi đầu không tốt trước Pakistan, đối thủ chỉ xếp hạng 198 thế giới.

“Thời tiết hôm nay thực sự rất nóng. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến sự tập trung của các cầu thủ trong hiệp 1. Đó là lý do tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua trong ở 45 phút đầu”, HLV Kim Sang-sik lý giải nguy nhân để Pakistan dẫn trước 1-0 sau hiệp 1.

Ông nói tiếp: “Nhưng sang đến hiệp 2, chúng tôi có một số thay đổi nhân sự. Và quả thực, những cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Điều đó mang đến chiến thắng của tuyển Việt Nam trong hiệp 2.

Bản thân tôi đặc biệt hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện ở hiệp 2. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã mang tới những tác động tích cực, giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn”.

HLV Kim Sang-sik ghi nhận sự nỗ lực của các học trò trong hiệp 2. (Ảnh: Tú Anh)

Vào chiều 2/10 ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam bất ngờ bị Pakistan dẫn trước sau tình huống mắc lỗi phòng ngự ở phút 31.

Đến đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc, Tuấn Tài vào sân. Sự thay đổi nhân sự giúp tuyển Việt Nam cải thiện lối chơi và có được bàn gỡ 1-1 ở phút 50 nhờ công của Hai Long.

Thành Long tiếp tục được tung vào sân ở phút 56. Và sau đó 1 phút, tuyển Việt Nam có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng đến sau pha kiến tạo từ Đình Bắc để Hoàng Đức dứt điểm.

Tới phút 80, Đình Bắc trực tiếp ghi bàn sau khi bức tốc và dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Pakistan. Dù đội bạn gỡ lại 1 bàn ở phút 88, nhưng Minh Hoàng đã lập công sau đó 3 phút, ấn định thắng lợi 4-2 cho tuyển Việt Nam.

Cục diện chung cuộc bảng B.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp nhì bảng B với 6 điểm. Tuyển Việt Nam bằng điểm Thái Lan nhưng thua đối đầu, nên xếp dưới và phải chơi trận tranh giải Ba gặp Malaysia.

Nhận định về trận đấu này, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Tuyển Malaysia hiện có khá nhiều thay đổi so với AFF Cup vừa rồi. Nhưng thực ra điều đó không quan trọng với chúng tôi. Tuyển Việt Nam vẫn sẽ chỉ tập trung vào sự chuẩn bị của bản thân mình cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu này với tâm thế như dự một trận chung kết”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: “Trên thực tế, tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ. Điều đó sẽ mang tới nhiều khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh nắng nóng như thế này. Vì thế, chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Cùng với đó, tôi cũng muốn trao cơ hội cho các nhân tố chưa thi đấu nhiều. Nói chung, tôi sẽ có sự cân nhắc kỹ lượng cho trận gặp Malaysia”.

Tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia sau hơn 1 tháng. (Ảnh: Linh Đan)

Đáng chú ý, khi được hỏi về diễn biến gây tranh cãi về thời gian đá bù giờ trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2, HLV Kim Sang-sik bày tỏ:

“Tôi có xem trận đấu đó một chút. Nói chung đã có những va chạm, cãi vã xảy ra. Nhưng tôi nghĩ những trận đấu kiểu vậy hiếm khi xuất hiện trong bóng đá hiện đại. Hai đội đã ghi tới 11 bàn thắng. Diễn biến của nó thực sự khó đoán”.

Cũng có mặt trong buổi họp báo, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam:

“Tôi rất tự hào và hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Đáng lẽ tôi đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đình Bắc vì đường kiến tạo cho tôi. Đình Bắc là một cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng mỗi ngày. Cậu ấy luôn làm việc rất chăm chỉ và luôn nỗ lực".