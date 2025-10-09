HLV Nepal nhắc tới thẻ đỏ, thừa nhận học trò “ngây thơ” sau trận thua tuyển Việt Nam

Trên sân Gò Đậu, tuyển Nepal đã chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Tuy nhiên, việc chơi thiếu người đã khiến họ không thể duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự, cuối cùng để thua 1-3 trước tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal thừa nhận các học trò vẫn còn non nớt về kinh nghiệm, nhưng tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội.

“Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Bước ngoặt của trận đấu là tấm thẻ đỏ, nhưng tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình.

Khi bị dẫn bàn, chúng tôi đã có thể gỡ hòa 1-1. Điều đó chứng tỏ họ có phản ứng tích cực trong tình huống khó khăn và thi đấu đầy nhiệt huyết”.

Nhà cầm quân người Australia cũng cho rằng các tuyển thủ Nepal đã phòng ngự tốt ở trận này, nếu không đội khách đã phải nhận khoảng 6 bàn thua, thậm chí nhiều hơn.

“Nếu không phòng ngự tốt, chúng tôi có thể đã thua tới 6 bàn. Thi đấu với 10 người trong 50 phút là không dễ dàng. Toàn đội đã ngăn chặn được nhiều pha lên bóng của Việt Nam, họ chủ yếu phải triển khai tấn công từ hai biên”.

HLV Nepal cho rằng việc học trò của ông phải nhận thẻ đỏ chính là bước ngoặt rất quan trọng của trận đấu.

Không chỉ dành lời khen cho các học trò, HLV bên phía Nepal cũng đưa ra nhận định về màn trình diễn của tuyển Việt Nam:

“Tuyển Việt Nam thi đấu thực sự đồng đều, từ thủ môn đến tiền đạo. Đó là một tập thể mạnh và được tổ chức tốt. Chúng tôi sẽ có bốn ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và phải rút ra nhiều bài học quý giá từ trận này”.

Nói về kết quả trận đấu, HLV Nepal cho rằng các cầu thủ của ông vẫn còn ngây thơ, thiếu kinh nghiệm khi chạm trán với các học trò của HLV Kim Sang-sik:

“Chúng tôi còn ngây thơ ở một số thời điểm. Ví dụ tình huống dẫn đến thẻ đỏ — cầu thủ còn ham rê dắt bóng. Về mặt chiến thuật, tôi hài lòng với toàn đội, nhưng chúng tôi cần rút kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt ở các tình huống cố định. Tôi tin nếu đủ người, Nepal có thể chơi sòng phẳng hơn. Các cầu thủ trẻ cần tích lũy thêm kinh nghiệm để trưởng thành”.