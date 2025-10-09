Tuyển Việt Nam thắng tưng bừng, HLV Kim Sang-sik vẫn gặp mối lo lớn ở giải châu Á

Những con số thống kê trong hiệp 1 đã cho thấy tuyển Việt Nam gặp khó ra sao trước Nepal, đối thủ vốn bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Suốt 45 phút đầu trận, đội chủ nhà cầm bóng 71%, sút đến 9 lần, 5 trong đó đi trúng đích nhưng cũng chỉ thu về 1 bàn thắng bằng với Nepal, đội chỉ có 2 cú dứt điểm, 1 lần đưa bóng đi trúng đích.

Trên sân nhà, tuyển Việt Nam chiếm ưu thế và dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Tuyến giữa cơ động giúp đội chủ nhà áp đảo về khả năng kiểm soát bóng. Đội quân áo đỏ cũng chỉ mất 10 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải, trung phong Tiến Linh khống chế bước một gọn gàng, trước khi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Nepal.

Bàn thắng sớm giúp tuyển Việt Nam càng chơi hứng khởi hơn. Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, Tiến Linh lại áp sát khung thành nhưng lần này, thủ môn Kiran Chemjong đã lăn xả để cứu thua cho đội khách.

Thế nhưng, bất ngờ xảy ra ở phút 17 khi Nepal có bàn gỡ khá dễ dàng. Đội khách được hưởng một quả đá phạt bên cánh trái. Duy Mạnh không thể tranh chấp với Sanish Shrestha. Số 2 của đội khách thoải mái đánh đầu từ cự ly gần khiến Đặng Văn Lâm đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn gỡ này như “liều doping” cho các cầu thủ Nepal. Đội khách chơi rất “biết người biết ta”, họ chủ động lùi sâu phòng ngự, “nhường” bóng cho tuyển Việt Nam nhưng các cầu thủ áo xanh vẫn chơi rất tập trung, đặc biệt là khả năng giữ cự ly đội hình tốt, khiến tuyển Việt Nam có nhiều thời điểm tỏ ra bế tắc trước cầu môn đối phương.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn miệt mài dồn lên tấn công. Thế nhưng, Tiến Linh, Hai Long hay Tuấn Hải lại không thể dứt điểm thành bàn. Đáng tiếc nhất phải kể tới tình huống Tuấn Hải đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Lúc này, chắc hẳn nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy nhớ một tiền vệ sáng tạo như Quang Hải, hay một chân sút “bén” như Xuân Son.

Khi tuyển Việt Nam gặp khó, bước ngoặt lại xảy đến khi cầu thủ Nepal phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Số 10 của Nepal, Laken Limbu bị đuổi khỏi sân vì pha đẩy ngã Nguyễn Hai Long từ phía sau. Ở tình huống đá phạt sát vạch 16,5 m, Hai Long đá phạt đẹp mắt nhưng thủ môn đội bạn đã bay người cản phá xuất sắc.

Với lợi thế hơn người, tuyển Việt Nam vẫn gặp khó trong khoảng hơn 20 phút đầu của hiệp đấu thứ hai. Đội chủ nhà vẫn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, tích cực dồn lên tấn công. Thế nhưng, đây là thời điểm mà đội nhà chỉ có thể tạo ra những cơ hội thay vì những bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Nepal trong thế thiếu người gần như dồn toàn lực cho mặt trận phòng ngự.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, phải chờ tới phút 67 khi khá nhiều cầu thủ Nepal tỏ ra đuối sức, tuyển Việt Nam mới tìm được bàn thắng thứ hai. Xuân Mạnh tận dụng cú đấm bóng thiếu quyết đoán của thủ môn đội khách để dứt điểm từ cự ly gần, tái lập thế dẫn bàn cho tuyển Việt Nam.

Lúc này, máy quay truyền hình đã bắt được hình ảnh HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ vẻ khá căng thẳng bên ngoài đường biến. Thay vì ăn mừng hay nở những nụ cười, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại rất đăm chiêu, như thể ông không thật sự yên tâm về các học trò.

HLV Kim Sang-sik có lý do để phải lo lắng.

Dẫu vậy, bàn thắng thứ hai của tuyển Việt Nam đã gây ra khó khăn quá lớn cho Nepal, trong bối cảnh họ càng đá càng đuối sức. Hệ quả là đến phút 72, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Hoàng Đức cứa lòng từ ngoài vòng cấm đẹp mắt, thủ môn Nepal đẩy bóng nhưng tiền vệ vào sân thay người Văn Vĩ kịp thời băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 3-1.

Bàn thắng này đã khiến trận đấu trở nên an bài. Những phút còn lại, tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, Nepal cũng chỉ có thể chơi nỗ lực để hạn chế bàn thua. Tuyển Việt Nam có một lần nữa đưa bóng vào lưới Nepal nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rất rõ ràng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho tuyển Việt Nam. Về cơ bản, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu với Malaysia.

Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu mà tuyển Việt Nam không đạt hiệu suất tốt ở khả năng tấn công và đặc biệt là khâu ghi bàn. Việc chỉ có 3 bàn sau 24 cú dứt điểm, trong bối cảnh được chơi hơn người suốt cả hiệp hai, là điều có thể khiến HLV Kim Sang-sik chưa thật sự hài lòng. Chắc chắn, toàn đội vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành tấm vé dự Asian Cup 2027.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 3-1 Nepal

Đội hình xuất phát:

Văn Lâm, Quang Vinh, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Tuấn Hải, Tiến Linh

Nepal: Kiran Kumar Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bista, Laken Limbu, Manish Dangi, Ayush Ghalan, Rohan Karki, Jung Karki