HLV người Mali cảnh báo các cầu thủ trước khi đội nhà chạm trán U17 Việt Nam tại World Cup.

Tối mai (26/11), U17 Việt Nam sẽ có trận quyết định tấm vé đi tiếp gặp U17 Mali. Đây là trận đấu mà Nguyễn Lực cùng các đồng đội buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp, trong khi đại diện từ châu Phi đã sớm giành tấm vé vào vòng knock-out.

Trước thềm trận đấu, HLV kiêm chuyên gia người Mali, Seybou Diarra, đã cảnh báo các cầu thủ đội nhà. Ông cho rằng U17 Mali không được phép đánh giá thấp U17 Việt Nam, đồng thời cũng dành lời khen cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

“Chúng ta cũng cần phải thắng trận này. Đúng là Mali không thường xuyên đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam, nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp họ. Họ chỉ thua Bỉ với tỷ số sít sao. Chúng ta cần chơi đúng lối chơi của mình và giữ vững sự tập trung.

Đây cũng là cơ hội cho những cầu thủ mới, những người gần như chắc chắn sẽ đá chính, để chứng tỏ với huấn luyện viên rằng họ hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong đội hình này” - HLV Seybou Diarra phát biểu trên hãng truyền thông Africafoot.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Mali và Việt Nam chạm trán nhau. Ông Seybou Diarra cho rằng các cầu thủ đội nhà thậm chí cần hướng tới một chiến thắng cách biệt trước U17 Việt Nam:

“Rõ ràng, Mali là đội được đánh giá cao hơn so với Việt Nam. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ giữ vững sự tập trung này và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Điều này sẽ giúp họ tự tin hơn cho phần còn lại của giải đấu”.

HLV người Mali cho rằng đội nhà không được phép đánh giá thấp U17 Việt Nam.

Vị chuyên gia từng sáng lập Học viện Diarra ở Cameroon cũng cho rằng các cầu thủ Mali cần thắng U17 Việt Nam để chắc chắn đứng đầu bảng, tạo lợi thế ở vòng knock-out.

“Đúng là chúng ta đã chắc suất vào vòng tiếp theo, và các cầu thủ vẫn đang giữ vững phong độ. Đây là World Cup, và có vòng đấu loại trực tiếp: vòng 32, vòng 16, tứ kết và bán kết. Vì vậy, việc đứng đầu bảng luôn là điều tốt. Theo tôi, họ cần phải thắng trận này để tránh phải đối đầu với những đội mạnh ở vòng sau. Nếu đứng đầu bảng, họ sẽ gặp đội xếp thứ ba của một bảng đấu khác”.

Trước khi HLV Seybou Diarra đưa ra những phát biểu kể trên, một số phương tiện truyền thông tại Mali cũng đưa ra nhận định về cặp đấu ngày mai. Đáng lưu ý phải kể tới quan điểm của tờ Fasso Actu, đề xuất HLV trưởng Soumaïla Coulibaly nên tận dụng trận đấu này để xoay tua lực lượng.

Fasso Actu nhận định: “Đây cũng là cơ hội tốt để ban huấn luyện xoay tua đội hình, cho các trụ cột nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo”.

Chuyên gia người Mali cho rằng dội nhà cần thắng U17 Việt Nam càng đậm càng tốt.

Đề xuất này có cơ sở nhất định. U17 Mali đang sở hữu 6 điểm sau hai lượt trận, với chiến thắng 3-0 trước New Zealand và 2-1 trước Bỉ. Đội bóng châu Phi đã chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng G để đi tiếp.

Hiện U17 Mali đã ghi được 5 bàn sau hai trận, với bốn cầu thủ khác nhau lập công. Điều đó cho thấy sức mạnh tấn công của đội bóng này không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Đối với U17 Việt Nam, toàn đội có quyền hy vọng trước trận quyết định vào tối mai. Nếu Mali thực sự xoay tua, thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm hy vọng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, ngay cả những cầu thủ ít được thi đấu của đại diện châu Phi cũng sẽ muốn chứng minh năng lực ở sân chơi World Cup. Nguyễn Lực cùng các đồng đội chắc chắn cần chơi với hơn 100% khả năng nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Trận U17 Việt Nam gặp U17 Mali diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11 (giờ Việt Nam).