HLV Malaysia: “Việc bị xử thua tuyển Việt Nam khiến chúng tôi đau lòng”

“Tôi cũng từng nói sẽ có mục tiêu ngắn hạn là giành vé tham dự Asian Cup. Giờ thì mục tiêu đó đã bị tước đoạt khỏi chúng tôi… hoàn toàn là điều chúng tôi không thể kiểm soát. Vì vậy, tôi cảm thấy hơi đau lòng và cần thời gian để vượt qua nỗi thất vọng này” – HLV Peter Cklamovski chia sẻ với truyền thông Malaysia sau buổi tập chiều nay, 23/3.

HLV Peter Cklamovski, người có hợp đồng với đội tuyển quốc gia kết thúc vào năm nay, đã bóng gió về việc ông sẵn sàng tiếp tục dẫn dắt tuyển Malaysia bất chấp việc họ không giành được vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Nhà cầm quân này thừa nhận vô cùng thất vọng, đặc biệt là vì việc không đủ điều kiện tham dự vòng tiếp theo là do những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của đội, bao gồm cả vấn đề liên quan đến một số cầu thủ. Tuy nhiên, ông vẫn gây bất ngờ khi khẳng định mục tiêu lâu dài mà ông hướng tới là giúp tuyển Malaysia tham dự World Cup.

“Kể từ khi đến đây, tôi thực sự đã yêu đất nước này. Làm việc với các cầu thủ và ban huấn luyện là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi đoán khoảng 12 tháng trước, tôi đã ngồi đây lần đầu tiên trước mặt tất cả các bạn và nói rằng chúng ta có một tầm nhìn dài hạn để hướng đến World Cup”.

Vị thuyền trưởng của Malaysia cũng đề cập tới lực lượng ở trận lượt về vòng loại Asian Cup gặp tuyển Việt Nam. Theo ông, lý do Bergson da Silva của Johor Darul Ta'zim (JDT) và Giancarlo Gallifuoco của Kuala Lumpur City FC không có tên trong danh sách thi đấu trận gặp Việt Nam là do đăng ký muộn. Hai cầu thủ ngoại quốc từ giải Super League dự kiến sẽ tham gia trại huấn luyện tập trung mới nhất sau khi hoàn thành thời gian lưu trú 5 năm tại Malaysia theo quy định nhập tịch của FIFA.

“Về cơ bản, tôi được thông báo rằng việc đăng ký của Bergson và Giancarlo sẽ không hoàn tất kịp thời để họ có thể tham gia trận đấu.

Trong khi đó, Nacho Mendez (của JDT)... Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy cậu ấy bị chấn thương trong trận đấu gần nhất cách đây vài ngày. Vì vậy, một lần nữa, đối với tôi, việc cậu ấy không thể thi đấu do chấn thương là điều dễ hiểu”.

HLV người Úc cho biết đội tuyển Harimau Malaya sẽ tập huấn tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày mai (24/3) đến ngày 27/3, trước khi lên đường sang Việt Nam vào sáng hôm sau để chuẩn bị cho trận đấu trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3.