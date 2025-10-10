HLV Malaysia: "Nếu không có nhân vật này, bóng đá Malaysia đã sụp đổ từ lâu rồi"

“Có quá nhiều điều tiêu cực đang nhắm vào Thái tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Điều đó thật không công bằng và không có cơ sở. Ông ấy là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia đã sụp đổ từ lâu rồi”, HLV Peter Cklamovski nói sau trận thắng 3-0 tại Viêng Chăn trước tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia thắng Lào và tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng F với 9 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên bảng xếp hạng này có thể thay đổi, bởi đội bóng này có nguy cơ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal do sử dụng cầu thủ trái quy định.

Phát biểu của HLV Peter Cklamovski được đưa ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, khi FIFA ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch vì sử dụng giấy tờ giả. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt tiền, còn tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal.

Thái tử bang Johor và là chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim - ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim chính là người xây dựng kế hoạch tìm kiếm nguồn cầu thủ nước ngoài có gốc gác Malaysia nhằm nâng tầm ĐTQG. Bởi vậy khi bê bối xảy ra, vị hoàng thân này phải chịu không ít chỉ trích. Tuy nhiên theo quan điểm của HLV Peter Cklamovski, điều này là bất công với ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

“Ai là người nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Thủ tướng và Chính phủ? Là Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chứ không phải FAM. Ai là người nâng cao tiêu chuẩn, ai là người giúp chúng tôi có những chuyến bay riêng để đến đây như những cầu thủ chuyên nghiệp và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu khó khăn này? (trận đấu với Lào tại Viêng Chăn vào tối qua – PV) Đó là Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Còn những sai sót hành chính dẫn đến rắc rối với FIFA, đó là lỗi của FAM, không phải Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia sẽ sụp đổ.”

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Theo HLV người Úc, những nỗ lực của Tunku Ismail Sultan Ibrahim, từ việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện tập luyện cho đến vận động chính phủ hỗ trợ tài chính, chính là nền tảng giúp Malaysia tiến bộ trong vài năm gần đây.

Bên cạnh đó, HLV Peter Cklamovski cũng khen ngợi tinh thần của các cầu thủ Malaysia, khi họ vượt qua áp lực và những ồn ào bên ngoài để mang về chiến thắng quan trọng.

“Chiến thắng này là dành cho người dân Malaysia. Chúng tôi muốn mang lại cho họ niềm tin rằng đội bóng có thể đạt được điều gì đó đặc biệt, và tôi rất tự hào về các cầu thủ vì đã làm được điều đó. Giữa tất cả những ồn ào bên ngoài, chúng tôi đã kiểm soát được những gì mình có thể kiểm soát”, ông nhấn mạnh.

Trận thắng 3-0 tại Viêng Chăn giúp tuyển Malaysia phần nào vực dậy tinh thần sau những ồn ào vừa qua. Vào ngày 14/10 tới, đội bóng này sẽ trở về sân nhà và tái đấu với chính đối thủ Lào trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.