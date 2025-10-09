HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam

“Tuyển Malaysia cũng chiến thắng hôm nay nên tuyển Việt Nam vẫn đang đứng thứ 2 tại bảng F. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong 3 trận đấu tới. Việc cần tập trung vào lúc này là thắng các trận còn lại, chứ không nghĩ quá nhiều đến đối thủ”, HLV Kim Sang-sik đáp lời khi được truyền thông đặt câu hỏi việc cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau lượt trận tối nay (9/10).

Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước tuyển Nepal dù gặp phải không ít khó khăn.

Tiếp đón Nepal trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam không mất nhiều thời gian để thể hiện sự vượt trội. Chỉ sau 10 phút bóng lăn, Tiến Linh mở tỷ số bằng pha khống chế tinh tế rồi dứt điểm cận thành gọn gàng.

Tuy nhiên bất ngờ xảy ra ở phút 16, khi Shrestha bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục Văn Lâm, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Bàn thua khiến đội tuyển Việt Nam có phần chệch nhịp, những pha tấn công trở nên vội vàng và thiếu chính xác.

Trước khi hiệp 1 khép lại, đội khách rơi vào thế khó khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Hai Long ngay sát vòng cấm. Được chơi hơn người trong hiệp 2, thầy trò Kim Sang-sik đẩy cao đội hình, nhưng phải đến phút 67 mới có thể phá vỡ thế bế tắc khi Xuân Mạnh xoay người dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ 5 phút sau, Văn Vĩ xuất hiện đúng lúc đá bồi cận thành sau cú sút xa của Hoàng Đức bị thủ môn Kiran đẩy ra, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Dù nắm thế chủ động hoàn toàn trong phần còn lại của trận đấu, đoàn quân áo đỏ không thể ghi thêm bàn thắng.

Trong khi đó tại Viêng Chăn, tuyển Malaysia vượt qua chủ nhà Lào với tỉ số 3-0.

Cục diện bảng F sau 3 lượt trận. Tuyển Malaysia dù vừa bị FIFA cấm sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch nhưng do quá trình kháng cáo chưa kết thúc, AFC chưa ra quyết định xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal nên đội bóng này vẫn đang dẫn đầu bảng. Tuy nhiên cục diện sẽ thay đổi khi có phán quyết cuối cùng từ FIFA và AFC.

“Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Đây là trận đấu khó khăn, khi đội bạn bị thẻ đỏ rồi thì chúng tôi mới dễ đá hơn”, Xuân Mạnh nói sau trận đấu.

Trong khi đó, khi được hỏi về các phương án tấn công, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã có sự điều chỉnh hợp lý giữa hai hiệp:

“Chúng tôi thi đấu an toàn trong hiệp 1, phải sang hiệp 2 chúng tôi mới tận dụng các cầu thủ có xu hướng tấn công, cũng như khai thác thể lực đi xuống của đối phương. Về mặt chiến thuật, toàn đội hôm nay đã thực hiện tốt và đạt được kết quả.”

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của Nepal, đồng thời thừa nhận đối thủ đã gây ra không ít khó khăn cho đội bóng áo đỏ: “Tôi nghĩ Nepal đã thi đấu khá tốt. Đặc biệt là thể lực, do đó họ gây được khó khăn cho tuyển Việt Nam.”

Xuân Mạnh giúp tuyển Việt Nam tái lập thế dẫn bàn, mở ra thắng lợi chung cuộc.

Về bàn thua ở phút 16, tình huống được cho là bộc lộ "tử huyệt" chống bóng bổng không tốt của tuyển Việt Nam, thầy Kim cho rằng đó là tình huống các cầu thủ cần rút kinh nghiệm: “Bàn thua đó diễn ra trong tình huống cố định. Các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hơn.”

Khi được hỏi về màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm, HLV Kim Sang-sik đánh giá ngắn gọn: “Trước đợt tập trung, Văn Lâm có màn thể hiện rất tốt ở CLB. Còn hôm nay khó đánh giá được vì Nepal không thực hiện nhiều cú sút nguy hiểm.”

Cuối cùng, nói về việc đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được 3 bàn dù tạo ra hàng loạt cơ hội, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chia sẻ: “Mặc dù số cú dứt điểm rất nhiều và đáng lý phải ghi được nhiều bàn, nhưng 3 bàn thắng cũng là thành công. Đội cần chắt chiu hơn ở khâu kết thúc để ghi được nhiều bàn hơn.”

Vào ngày 14/10 tới, tuyển Việt Nam và Nepal sẽ tái đấu trên sân Thống Nhất.