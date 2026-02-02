HLV Malaysia cúi đầu xin lỗi vì bị loại theo cách “thảm họa” ở giải châu Á

Ở giải futsal châu Á 2026, tuyển Malaysia bị loại sau 3 trận toàn thua, chỉ ghi đúng 2 bàn nhưng thủng lưới tới 17 lần (hiệu số bàn thắng bại -15). Đây là thành tích tệ nhất của tuyển futsal Malaysia khi tham dự đấu trường châu lục.

Sau khi chính thức bị loại, HLV Addie Azwan Zainal tỏ ra rất thất vọng. Phát biểu trước truyền thông, ông đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Ông cũng tự nhận mọi trách nhiệm về mình:

“Trước hết, tôi xin cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội dẫn dắt đội tuyển quốc gia lần này.

"Thứ hai, tôi xin lỗi về màn trình diễn của toàn đội... Tôi muốn nói là tệ, không phải tệ, có lẽ tôi mới là người có lỗi ở đây," ông nói.

Tuyển Malaysia sớm bị loại khỏi giải châu Á với thành tích rất tệ.

Vị thuyền trưởng bên phía Malaysia cũng thay mặt các cầu thủ xin lỗi vì đã không thể thể hiện phong độ tốt nhất trong giải đấu này.

"Có lẽ năm nay sẽ không có những nguồn tài chính hỗ trợ, nhưng nếu Chúa cho phép, đội bóng sẽ có được nguồn hỗ trợ."

"Tôi hy vọng tất cả những người tham gia vào môn futsal ở Malaysia sẽ không từ bỏ nỗ lực giúp đỡ đội tuyển quốc gia," ông nói thêm.

Gác lại nỗi thất vọng, HLV Addie Azwan Zainal kêu gọi người hâm mộ futsal ở Malaysia sẽ không quay lưng với ĐTQG và sẽ tiếp tục dành sự cổ vũ cho toàn đội:

“Chặng đường vẫn còn dài và đội của chúng tôi đang ngày càng tiến bộ. Chúng tôi đã giành quyền tham dự Asian Cup 2026 tại Jakarta và cũng mới thi đấu tốt ở SEA Games 33.

Tôi hy vọng rằng tất cả người hâm mộ futsal sẽ tiếp tục ủng hộ, đặc biệt là trước thềm giải vô địch AFF tại Thái Lan vào tháng Tư này, để đảm bảo đội tuyển quốc gia tiếp tục phát triển”.