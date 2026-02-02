Sao Indonesia: “Chúng tôi phải hạ tuyển Việt Nam để phục thù thất bại ở SEA Games”

Tối mai (3/2), tuyển futsal Indonesia và tuyển Việt Nam sẽ có trận đại chiến ở vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026. Đội bóng xứ Vạn đảo nắm lợi thế nhất định khi được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, tuyển Việt Nam có cơ sở để tự tin bởi ở lần chạm trán gần nhất tại SEA Games 2025, Thịnh Phát cùng các đồng đội đã đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

Trước thềm trận tái ngộ ngày mai, ngôi sao Samuel Eko bên phía Indonesia cho rằng chính thất bại ở SEA Games 33 chính là động lực rất quan trọng để đội chủ nhà “phục hận” trước tuyển futsal Việt Nam.

Samuel Eko phát biểu trước truyền thông: “Vâng, tất nhiên chúng tôi muốn thắng, để trả thù tại SEA Games. Đặc biệt là trên sân nhà, chúng tôi phải thắng tuyển Việt Nam!”.

Trong khi đó, một cầu thủ khác của Indonesia là Firman Adriansyah tuyên bố rằng anh không e ngại khi phải đối đầu với tuyển Việt Nam ở tứ kết.

"Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho bất kỳ đối thủ nào. Bây giờ là tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta không hề sợ hãi hay phải e ngại trước họ”.

Tuyển Indonesia rất tự tin trước trận tứ kết gặp tuyển Việt Nam.

Trước đó, HLV Hector Souto bên phía Indonesia cũng mạnh miệng cho rằng đội gặp áp lực là tuyển Việt Nam thay vì đội chủ nhà:

“Chúng tôi không có gì phải sợ. Nếu ai cảm thấy áp lực, đó là Việt Nam, vì họ đã vào đến bán kết Cúp châu Á. Đội tuyển futsal quốc gia Indonesia không hề chịu áp lực nào cả”.

Tại SEA Games 33, tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, sau khi các đội đá vòng tròn, Indonesia đã đoạt HCV còn tuyển Việt Nam chỉ giành HCĐ.

Nếu tính ở cấp độ châu Á, đây mới là lần đầu tiên tuyển Việt Nam và Indonesia chạm trán ở một vòng đấu knock-out. Trong quá khứ, thành tích của tuyển Việt Nam tốt hơn Indonesia. Chúng ta từng vào bán kết còn thành tích tốt nhất của đội bạn chỉ là tứ kết.



