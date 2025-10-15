HLV Malaysia có thể bị sa thải vì lý do “nhạy cảm”, tuyển Việt Nam sẽ đón tin vui?

Theo hãng truyền thông Makan Bola vừa đăng tải trưa 15/10 thì số phận của HLV Peter Cklamovski đang hoàn toàn nằm trong tay Hội đồng kỷ luật của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Lý do khiến ông Peter Cklamovski đứng trước nguy cơ bị sa thải nằm ở những cáo buộc rằng nhà cầm quân này đã có hành động nhằm gây chia rẽ trong làng bóng đá Malaysia, thông qua việc đả kích FAM.

Cách đây không lâu, HLV Peter Cklamovski đã trở thành chủ đề bàn tán của dư luận sau khi ông đưa ra tuyên bố dường như chỉ trích FAM: “Mọi sự hỗn loạn xảy ra với FIFA, lỗi hành chính hay bất cứ điều gì xảy ra ở đó, đó là việc của FAM”.

Sau đó, dư luận Malaysia cáo buộc rằng HLV người Australia dường như không còn tôn trọng FAM, đơn vị chủ quản của mình khi đưa ra những lời chỉ trích công khai như vậy.

Trước trận đấu gặp Lào ngày hôm qua, HLV Peter Cklamovski đã lên tiếng xin lỗi FAM. Tuy nhiên, ông Datuk Wira Yusoff Mahadi với tư cách là Quyền Chủ tịch FAM, đã chuyển giao mọi quyết định về tương lai của HLV Cklamovski cho Hội đồng kỷ luật của FAM.

Quyền chủ tịch Yusoff Mahadi nói với các phóng viên: “Về mặt cá nhân, tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi, nhưng với tư cách là một tổ chức, tất nhiên chúng tôi có những quy tắc mà chúng tôi cần tuân thủ và tôn trọng.

Do đó, tôi đề xuất lên Hội đồng kỷ luật để có hành động nếu cần thiết liên quan đến tuyên bố này".

Tương lai của HLV Peter Cklamovski đang phụ thuộc vào Hội đồng kỷ luật của FAM.

Dựa vào tuyên bố của người đứng đầu FAM, có thể thấy chiếc ghế của HLV Peter Cklamovski đang thực sự lung lay xuất phát từ những lý do ngoài chuyên môn. Trong trường hợp nhà cầm quân này bị sa thải, nội bộ tuyển Malaysia sẽ càng chịu ảnh hưởng tiêu cực trong bối cảnh họ vẫn đang gặp khó khăn sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò 1 năm bởi FIFA.

Nếu tuyển Malaysia bất đắc dĩ phải “thay tướng”, tuyển Việt Nam có thể cũng sẽ đón “tin vui”, tăng thêm cơ hội để vượt qua “Hổ Mã Lai” ở cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Hiện ở vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia vẫn đứng đầu với 12 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13 còn tuyển Việt Nam đứng nhì với 9 điểm, hiệu số +4. Vòng loại Asian Cup chỉ còn 2 lượt nữa, trong đó có trận mang tính chất quyết định, là lượt về giữa 2 đội vào tháng 3/2026.