HLV Mai Đức Chung hé lộ bí quyết hạ Indonesia, “tuyên chiến” đối thủ trước chung kết SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước đội tuyển nữ Indonesia ở trận bán kết, qua đó chính thức góp mặt tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games.

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã cảm ơn các học trò: “Thay mặt ban huấn luyện, tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Mỗi chiến thắng đều có ý nghĩa và hôm nay toàn đội đã đạt được ba mục tiêu: ghi bàn và chiến thắng, không thẻ phạt và không chấn thương”.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho rằng những điều chỉnh nhân sự ở hiệp một khiến đội hình chưa vận hành thật sự trơn tru: “Ở hiệp một, tôi có thay đổi một vài vị trí nên đội hình có phần chưa bắt nhịp tốt. Sang hiệp hai, các cầu thủ thi đấu hiệu quả hơn, thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện và ghi thêm nhiều bàn thắng”.

Vị thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng tri ân người hâm mộ: “Thay mặt đội, tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã đến sân hôm nay. Dù không đông nhưng tinh thần cổ vũ của những người hâm mộ từ Việt Nam sang đã tiếp thêm động lực lớn cho toàn đội”.

Hướng tới trận chung kết, HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam: “Đã vào chung kết thì gặp đối thủ nào cũng như nhau, chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất. Đây là lần thứ 11 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở chung kết SEA Games, đó là vinh dự rất lớn và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất”.

HLV Mai Đức Chung rất tự tin sau chiến thắng ở bán kết.

Về công tác nhân sự, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện chủ động xoay vòng đội hình để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ: “Chúng tôi cho một số cầu thủ đá nhiều như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên nghỉ, đồng thời tạo cơ hội cho hai cầu thủ chưa thi đấu trận nào được ra sân từ đầu. Sang hiệp hai, khi đưa Thanh Nhã và Duyên vào sân, đội đẩy mạnh tấn công, áp đảo đối phương và ghi thêm bàn thắng”.

Liên quan đến cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng, HLV Mai Đức Chung đánh giá bóng đá nữ Việt Nam đang sở hữu nhiều gương mặt tiềm năng: “Cả những cầu thủ kinh nghiệm lẫn cầu thủ trẻ đều có cơ hội. Các cầu thủ như Bích Thùy, Thanh Nhã hay Trần Thị Duyên đều tiến bộ và xứng đáng có cơ hội giành các danh hiệu Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc, Quả bóng Đồng năm nay”.