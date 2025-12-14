“Đè bẹp” Indonesia, tuyển Việt Nam vào chung kết với cơ hội lập “siêu kỷ lục”

Trước trận bán kết, chắc hẳn nhiều người hâm mộ đã hình dung tuyển nữ Việt Nam sẽ dễ dàng trút mưa bàn thắng vào lưới Indonesia, đối thủ mà chúng ta mới thắng 7-0 ở giải Đông Nam Á hồi tháng 8 vừa qua, hay 6-0 ở lần chạm trán trước đó. Song suốt hiệp 1 ở lần tái ngộ hôm nay, tuyển nữ Việt Nam lại gặp khó khăn lớn hơn rất nhiều so với những dự kiến.

Tuyển nữ Việt Nam áp đảo tuyệt đối về tỷ lệ kiểm soát bóng. Nhiều thời điểm, bóng chỉ lăn trên phần sân của Indonesia. Thế nhưng, các học trò của HLV Mai Đức Chung lại gặp khó trong việc tìm bàn thắng, xuất phát từ hạn chế ở những pha phối hợp mang tính quyết định, bên cạnh đó là những pha dứt điểm.

Suốt nửa đầu hiệp 1, Thái Thị Thảo, Hải Yến hay Mỹ Anh đều cơ cơ hội dứt điểm, song các cú sút của đội bóng áo đỏ lại không đủ sắc để trở thành bàn thắng. Trong khi đó, tuyển Indonesia ở thế cửa dưới, cũng sẵn sàng “dựng xe buýt” trước khung thành.

Phải đến phút 28, tuyển nữ Việt Nam mới tìm được bàn mở tỷ số nhờ được hưởng penalty. Hậu vệ Indonesia để bóng chạm trong vòng cấm và trọng tài liền thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Bích Thuỳ dứt điểm quyết đoán giúp tuyển nữ Việt Nam vượt lên.

Sau bàn mở tỷ số, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiếp tục dồn lên tấn công, dù nhịp độ có phần chậm hơn so với những phút trước đó. Bên kia chiến tuyến, Indonesia buộc phải chơi phòng ngự và chờ đợi thời cơ.

Tuyển nữ Việt Nam phải khá vất vả để có bàn mở tỷ số.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành của Indonesia, có lẽ vì sự căng thẳng về mặt tâm lý. Các pha phối hợp của Hải Yến và các đồng đội vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết để phá vỡ hàng phòng ngự số đông của đối thủ. Số pha lên bóng chất lượng của tuyển Việt Nam là tương đối ít ỏi, và Nguyễn Thị Hoa cũng là người bỏ lỡ một cơ hội khá thuận lợi ở cuối hiệp 1. Máy quay truyền hình thi thoảng cũng bắt được hình ảnh HLV Mai Đức Chung tỏ ra sốt ruột bên ngoài đường biên.

Thậm chí, tuyển nữ Việt Nam còn trải qua một phen “hú vía”, suýt bị thủng lưới khi Indonesia tổ chức phản công ở phút 45+2. May cho tuyển Việt Nam khi Fyryzcha Sheva lại sút bóng dội cột khung thành bật ra, khi mà thủ môn Kim Thanh đã hoàn toàn bị đánh bại.

Sau hiệp 1 chơi không thật sự hiệu quả, HLV Mai Đức Chung quyết định cải thiện hàng công bằng cách tung Thanh Nhã, Trần Thị Duyên và sau đó cả Huỳnh Như vào sân.

Khi những ngôi sao này còn chưa tạo được pha phối hợp nào thật sự sắc nét, tuyển nữ Việt Nam lại bất ngờ được Indonesia “tặng” cho một bàn thắng theo cách lạ lùng. Thủ môn Indonesia phát bóng lên, bóng đập trúng đầu của Hải Yến rồi bay ngược vào khung thành. Đây có lẽ là bàn thắng may mắn nhất của Hải Yến kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số.

Bàn thua lãng xẹt ảnh hưởng lớn tới tâm lý của tuyển Indonesia. Hệ quả là họ phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 58. Hải Yến là người đã đón đường tạt của đồng đội rồi dứt điểm ghi bàn.

Hai bàn thắng liên tiếp ở đầu hiệp hai đã khiến trận đấu trở nên an bài. Những phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, trong khi đó Indonesia cũng không đủ khả năng để có thể tiếp cận cầu môn của Kim Thanh.

Tuyển nữ Việt Nam tạo ra mưa bàn thắng trong hiệp hai.

Khi đội bạn dần kiệt sức và cũng “buông xuôi”, tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 bàn nữa ở các phút 80 và 86, sau các pha dứt điểm của Bích Thuỳ và Huỳnh Như.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Một lần nữa toàn đội lại thắng đậm Indonesia mà không để thủng lưới. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tiến vào chung kết, gặp đội thắng trong cặp bán kết 2 giữa chủ nhà Thái Lan vs Philippines.

Việc đoạt vé vào chung kết cũng giúp tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội thiết lập “siêu kỷ lục”, đó là giành chức vô địch 5 kỳ liên tiếp ở đấu trường SEA Games.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Việt Nam 5-0 Indonesia

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam: