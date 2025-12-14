Từng thắng 52-0, tuyển Việt Nam thêm lần “đè bẹp” Indonesia để vào chung kết SEA Games?

Vào lúc 16h00 hôm nay (14/12), tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu vòng bán kết môn bóng đá nữ đối đầu Indonesia. Đây là một thử thách rất vừa sức với tuyển nữ Việt Nam và thầy trò HLV Mai Đức Chung đang nắm cơ hội cực lớn để giành tấm vé đầu tiên lọt vào chung kết.

Có một số thống kê khiến tuyển nữ Việt Nam thêm phần tự tin vào một chiến thắng “huỷ diệt” trước Indonesia. Theo đó, hai đội từng chạm trán 7 lần kể từ năm 2007 đến nay, tuyển nữ Việt Nam áp đảo tuyệt đối với việc toàn thắng cả 7 trận với tổng tỷ số lên tới 52-0 (ghi tổng số 52 bàn mà chưa thủng lưới lần nào).

Tuyển nữ Việt Nam thường giành những chiến thắng cực đậm trước Indonesia. Thậm chí ở giải vô địch nữ Đông Nam Á năm 2011, tuyển nữ Việt Nam dưới dự dẫn dắt của cựu HLV Trần Vân Phát đã thắng Indonesia tới 14-0.

Trong lần chạm trán gần nhất (hồi tháng 8/2025) tại giải nữ Đông Nam Á, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng dễ dàng đánh bại Indonesia tới 7-0, trong đó có tới 5 bàn được ghi trong hiệp hai. Trước đó vào năm 2019 tại khuôn khổ SEA Games, tuyển nữ Việt Nam cũng dễ dàng hạ gục Indonesia tới 6-0.

Hồi tháng 8 vừa qua, Tuyển nữ Việt Nam cũng hạ Indonesia 7-0.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển nữ Việt Nam vẫn sở hữu đẳng cấp hoàn toàn vượt trội trước Indonesia. Hiện đội quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt vẫn đang đứng hạng 36 thế giới trong khi Indonesia chỉ là hạng 105 FIFA.

Sự hạn chế về trình độ của tuyển nữ Indonesia cũng được thể hiện rõ thông qua trận đấu gặp Thái Lan ở lượt mở màn SEA Games 33 cách đây ít ngày, khi đội bóng xứ Vạn đảo thua đậm tới 0-8. Ngược lại, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện rõ bản linh và kinh nghiệm ở trận thắng mang tính quyết định trước Myanmar với tỷ số 2-0.

Tuyển nữ Việt Nam luôn áp đảo mỗi khi gặp Indonesia.

Có thể nói, tuyển Indonesia phải may mắn mới giành vé vào bán kết, còn tuyển nữ Việt Nam vẫn đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Khả năng cao trận đấu chiều nay, hai đội vẫn thi đấu với thế trận một chiều nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Nếu không địa chấn xảy ra, tuyển nữ Việt Nam khả năng cao sẽ giành thêm một chiến thắng cách biệt, có thể tiếp tục giữ sạch lưới trước đối thủ xứ Vạn đảo.

Khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiến vào chung kết SEA Games 33, chạm trán đội thắng trong cặp bán kết 2 giữa chủ nhà Thái Lan gặp Philippines. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nắm cơ hội nối dài kỷ lục đó là hướng tới chức vô địch SEA Games lần thứ 5 liên tiếp.



