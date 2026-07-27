HLV Lào muốn gây sốc sau trận thua 0-5, HLV Malaysia đáp trả bất ngờ trước đại chiến

Cả HLV tuyển Lào lẫn Malaysia đều đưa ra những phát biểu rất cứng rắn trước cuộc đối đầu ở AFF Cup.

Ở lượt trận mở màn bảng B, AFF Cup 2026, tuyển Lào “vỡ trận” và để thua 0-5 trước Thái Lan, trong khi đó, Malaysia lội ngược dòng đầy kịch tính để thắng Myanmar 2-1.

Tại lượt trận thứ hai, Malaysia sẽ có cơ hội lớn để giành thêm 3 điểm khi tiếp đón Lào trên sân nhà. Tại buổi họp báo, cả 2 vị HLV trưởng của 2 đội đều đưa ra những phát biểu rất cứng rắn, tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

HLV Vladica Grujic của Lào phát biểu: “Có sự khác biệt về chất lượng giữa bóng đá Malaysia và Lào. Chúng tôi chơi ở giải đấu nghiệp dư tại Lào, còn ở Malaysia thì có giải đấu chuyên nghiệp.

Nhưng bóng đá đầy rẫy những điều bất ngờ và dĩ nhiên chúng ta có thể tạo ra những điều thú vị. Nhưng so với bóng đá Malaysia, họ nằm trong top ba đội mạnh nhất ASEAN”.

Ngoài HLV trưởng,, tiền vệ Khonesavanh Keonuchanh của Lào cho biết họ đã quên đi thất bại nặng nề 0-5 trước Thái Lan trong trận mở màn và hoàn toàn tập trung vào trận đấu với Malaysia.

"Trong bóng đá, có lúc thắng, có lúc thua. Huấn luyện viên đã động viên rất nhiều sau trận thua hôm trước."

"Vì vậy, chúng ta cần ngay lập tức hướng tới trận đấu tiếp theo và tập trung vào trận đấu đó. Thất bại này không thể thay đổi được, vì vậy chúng ta cần tin tưởng rằng mình có thể vực dậy”.

Tuyển Malaysia được đánh giá nhỉnh hơn hẳn so với Lào.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia lại bất ngờ dành những lời khen cho đối thủ. Ông cho rằng đội tuyển Lào có rất nhiều cầu thủ trẻ, vì vậy Malaysia cần phải cảnh giác với khả năng hồi sinh mà đội bóng của Vladica Grujic có thể mang lại khi thi đấu trên sân khách.

“Bất kỳ đội nào cũng phải muốn phục hồi phong độ và điều này sẽ thúc đẩy họ vì họ không muốn thua ở trận thứ hai. Lào có rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi và họ có khả năng thi đấu đến hết trận."

"Họ cũng chơi với những pha phản công nhanh để ghi bàn. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để không dễ dàng để mất bóng trong khu vực của mình và tận dụng những cơ hội xuất hiện”.

Vị thuyền trưởng bên phía Malaysia còn tỏ ra rất thận trọng. Ông cho rằng các học trò không được phép mắc sai lầm nếu không muốn phải trả giá ngay trên sân nhà.

“Chỉ riêng sự nhiệt tình thôi là chưa đủ, bởi vì chúng ta cần sự khôn ngoan và kiến thức để kiểm soát trận đấu. Tôi nghĩ những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta đẩy nhanh nhịp độ trận đấu."

"Điều quan trọng là chúng ta phải tận dụng những cơ hội được tạo ra khi tấn công bằng cách dứt điểm chính xác trước khung thành."

Tuyển Lào được HLV Malaysia khen ngợi dù vừa thua 0-5.

HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục đánh giá: “Tinh thần đồng đội rất tuyệt vời và chúng tôi có sự kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu, cầu thủ trẻ và những cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, điều này tạo nên một sự kết hợp độc đáo cho đội bóng."

"Chúng tôi đã gặp khó khăn khi đối đầu với Myanmar nhưng họ đã vùng lên với tinh thần chiến đấu cao, chứng minh rằng chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn”.

Trận đấu giữa Malaysia gặp Lào sẽ diễn ra tối 28/7. Hiện ở bảng B, Thái Lan tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại, trong khi “Hổ Mã Lai” tạm đứng nhì bảng còn Lào tạm xếp cuối.