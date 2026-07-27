Tuyển Indonesia sẽ “bè bẹp” Campuchia, đe dọa ngôi đầu BXH của tuyển Việt Nam?

Tuyển Indonesia được dự đoán sẽ giành chiến thắng cách biệt trước Campuchia trên sân nhà tại trận ra quân AFF Cup 2026.

Indonesia sẽ có màn ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026 khi tiếp đón Campuchia trên sân Pakansari vào lúc 20h30 tối 27/7. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà cùng lực lượng được đánh giá vượt trội, mục tiêu của thầy trò HLV John Herdman không gì khác ngoài 3 điểm để tạo đà cho cuộc đua giành vé vào bán kết.

Indonesia bước vào giải đấu với rất nhiều kỳ vọng sau quá trình đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu lực lượng có chiều sâu, kết hợp giữa các tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ trưởng thành từ các giải đấu quốc tế. Dưới thời HLV John Herdman, Indonesia theo đuổi lối chơi giàu tốc độ, pressing cường độ cao và chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Đây là thứ bóng đá đã giúp họ tạo được nhiều dấu ấn trong thời gian qua và cũng là nền tảng để hướng tới chức vô địch Đông Nam Á.

Yếu tố quan trọng nhất khiến các chuyên gia dự đoán Indonesia sẽ thắng cách biệt Campuchia là lực lượng của đội tuyển xứ Vạn đảo. Danh sách Indonesia dự AFF Cup 2026 quy tụ sự kết hợp giữa dàn ngôi sao nhập tịch gốc châu Âu và những tài năng bản địa xuất sắc nhất giải VĐQG Indonesia.

Hàng tiền vệ của Indonesia gồm nhiều gương mặt chất lượng như Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan... Với những cầu thủ này, Indonesia hoàn toàn tự tin áp đặt lối chơi trước các đối thủ trong khu vực.

Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn so với Campuchia.

Trên hàng công, Indonesia sở hữu lực lượng tấn công biến hóa với nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Dù vắng Ole Romeny, chân sút số 1 ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 hay Miliano Jonathans nhưng Indonesia vẫn còn đó ngôi sao nhập tịch Ragnar Oratmangoen. Cầu thủ này từng tung hoành ở Mỹ Đình trong trận thắng Việt Nam 3-0 tại vòng loại World Cup 2026. Theo Bola, Ragnar Oratmangoen hợp cùng Thom Haye và Dony Tri Pamungkas chính là 3 nhân tố lợi hại nhất để Indonesia đánh bại tuyển Campuchia.

Dù sở hữu lực lượng mạnh hơn hẳn, HLV Herdman vẫn tỏ ra khá thận trọng trước trận mở màn. Ông nhiều lần nhấn mạnh Indonesia chỉ tập trung vào Campuchia thay vì nghĩ đến những đối thủ mạnh hơn phía trước như Việt Nam. Nhà cầm quân này cũng đánh giá Campuchia đã có những bước tiến đáng kể và hoàn toàn có thể gây khó nếu Indonesia nhập cuộc chủ quan. Điều này cũng phần nào cho thấy Indonesia bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao, khong chủ quan ngay cả với những đối thủ dưới cơ.

Ở chiều ngược lại, Campuchia không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt như vài năm trước. Đội tuyển này ngày càng cải thiện chất lượng chuyên môn nhờ chính sách nhập tịch và đào tạo trẻ. Lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn của Campuchia từng khiến nhiều đối thủ trong khu vực gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng đội hình, bản lĩnh thi đấu cũng như kinh nghiệm ở các trận cầu lớn vẫn là điều họ còn thiếu nếu so với Indonesia.

Indonesia được dự đoán sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước Campuchia.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Indonesia toàn thắng trong 7 lần gặp Campuchia kể từ năm 2004, ghi tới 24 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Thống kê này phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Với lợi thế sân nhà, chất lượng nhân sự vượt trội và quyết tâm tạo cú hích ngay trận ra quân, Indonesia được dự đoán sẽ kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Campuchia đủ khả năng tạo ra một vài tình huống phản công đáng chú ý, nhưng sẽ rất khó để đứng vững trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Khả năng cao Indonesia với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ giành trọn 3 điểm, thậm chí là chiến thắng cách biệt. Khi đó, Indonesia cũng sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí đầu bảng với tuyển Việt Nam.

Tiểu Lâm Mộc