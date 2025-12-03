HLV Lào lên tiếng về bàn thắng tranh cãi của Đình Bắc: "Cần phải xem lại"

“Chúng tôi cần phải xem lại. Ban đầu trọng tài đã phất cờ báo việt vị, khi cho rằng cầu thủ Việt Nam đã chắn tầm nhìn của thủ môn chúng tôi. Nhưng sau đó, trọng tài lại thay đổi quyết định. Vì thế, chúng tôi cần phải xem lại”, HLV Ha Hyeok-jun nói về bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Đình Bắc.

HLV Ha Hyeok-jun có phản ứng khá gay gắt trên sân và phải nhận 1 thẻ vàng.

Phút 60 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 vào chiều nay (3/12), Đình Bắc có pha đi bóng kỹ thuật trước vòng cấm rồi tung cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng thẳng vào lưới đối phương.

Tuy nhiên trong khi tiền đạo U22 Việt Nam đang ăn mừng thì tiếng còi của trọng tài chính Rustam Lutfullin bất ngờ vang lên. Ở bên ngoài đường biên, trợ lý trọng tài căng cờ, ra dấu đã có lỗi việt vị.

Quan sát kỹ tình huống, có thể thấy một cầu thủ U22 Việt Nam là Thanh Nhàn đã đứng dưới hàng phòng ngự U22 Lào. Khi Đình Bắc dứt điểm, tiền đạo này đã nhảy lên tránh bóng. Dù không chạm bóng nhưng Thanh Nhàn vẫn bị xác định có tác động tới tình huống.

Quyết định này của tổ trọng tài khiến HLV Kim Sang-sik phản ứng gay gắt. Điều này khiến ông phải nhận 1 thẻ vàng. Ở bên trong sân, đội trưởng Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Thanh Nhàn liên tục phân trần với các trọng tài người Uzbekistan.

Sau thời gian bàn luận, trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định “bẻ còi”, thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam. Lần này tới lượt HLV Ha Hyeok-jun và U22 Lào phản ứng. Trọng tài lại rút ra 1 thẻ vàng với ông Ha, đồng thời mất thêm ít phút giải thích.

Trọng tài ban đầu bắt lỗi việt vị Thanh Nhàn (khoanh tròn) nhưng sau đó đã thay đổi quyết định.

Dù để thua tuyển Việt Nam trong cả hai lần đối đầu gần nhất, HLV Ha Hyeok-jun vẫn nhìn thấy tín hiệu tích cực ở các học trò. So với trận thua 0-3 trước đó tại giải U23 Đông Nam Á 2025, lần này U22 Lào chỉ thất bại 1-2.

“Tôi tin rằng U22 Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh như trước. Tuy nhiên, U22 Lào đã có những tiến bộ nhất định so với lần gặp trước. Hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục cải thiện ở những lần đối đầu tiếp theo”, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ.

Về màn trình diễn chung cuộc, nhà cầm quân của U22 Lào dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của toàn đội:

“Tôi tin rằng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, đến những phút cuối cùng. Kết quả không như mong đợi, nhưng tôi tự hào về các học trò. Chúng tôi cần tập trung vào hồi phục, rồi mới tính đến trận gặp U22 Malaysia”.