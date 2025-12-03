HLV Kim Sang-sik: "Bàn thua trước Lào khiến U22 Việt Nam bị tâm lý"

Chiều 3/12 tại sân Rajamangala (Bangkok), U22 Việt Nam mở màn SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. HLV Kim Sang-sik tạm hài lòng với 3 điểm nhưng vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng các học trò hoàn toàn có thể thắng đậm hơn.

"Đây là trận đầu tiên ở SEA Games năm nay. Chúng tôi đã có một chút lo lắng. Nhưng sau đó, thật may vì mọi chuyện cũng suôn sẻ, giành 3 điểm quan trọng. Chúng tôi đã không ở trạng thái tốt nhất, chúng tôi cũng không thi đấu theo kế hoạch.

Sau hiệp 1 tôi cũng nhìn thấy sự mất tập trung của các cầu thủ, nên tôi đã nhắc các cầu thủ tập trung. Ở hiệp 2 thì các cầu thủ cũng đã thi đấu theo kế hoạch. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi cũng không may khi không ghi được nhiều bàn. Tôi cũng tiếc vì chỉ ghi được 2 bàn.

Và tôi nghĩ kết quả hôm nay là thành quả cho các nỗ lực của các cầu thủ. Tôi thấy rất tiếc về bàn thua ở hiệp 1. Tôi hơi tiếc với bàn thua này. Nó gây ra tâm lý không tốt cho các cầu thủ, khiến họ có phần mất tập trung sau đó. Dù vậy hôm nay chúng tôi cũng đã giành chiến thắng. Các cầu thủ sẽ hồi phục và tiếp tục cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu với Malaysia”, ông Kim bày tỏ.

Hàng công U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Lào.

Đình Bắc đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút 28, nhưng chỉ 5 phút sau, U22 Lào từ một tình huống cố định đã gỡ hòa 1-1. Pha bóng xuất phát từ cú phá dội xà của trung vệ Nhật Minh, khiến Douangvilay Khampane có cơ hội để đệm bóng vào lưới trống.

Bước sang hiệp đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Đình Bắc tiếp tục trở thành điểm sáng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 60. Song song đó, chính anh cũng hai lần bỏ lỡ mười mươi, đáng kể nhất là cú sút dội cột phút 75 và pha dứt điểm chệch cột ở phút 84.

"Cá nhân tôi thì do cũng chưa xem lại pha quay chậm, nhưng trong tình huống đó tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng không có việt vị và đã kiến nghị, và được trọng tài chấp thuận", HLV Kim Sang-sik nói về bàn thắng gây tranh cãi của Đình Bắc ở phút 60.

Đình Bắc lập cú đúp nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Ông Kim nói thêm: “U22 Việt Nam có phần không may khi chỉ ghi được hai bàn. Nhưng đội Lào cũng đang mạnh dần lên. Việc gặp Lào nhiều lần cũng giúp họ cũng hiểu thêm về chiến thuật của chúng tôi, nên hôm nay, U22 Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất, nên chưa thể thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra”.

Chiến thắng này giúp U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm. Ngày 6/12, U22 Lào sẽ gặp Malaysia và nếu tiếp tục thua, đội bóng xứ triệu voi sẽ dừng bước tại SEA Games 33. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp U22 Malaysia vào ngày 11/12.