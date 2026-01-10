HLV Kim Sang-sik: "U23 Việt Nam thắng tôi chưa hài lòng; nhiều cầu thủ mệt đến kiệt sức"

"U23 Việt Nam đã chiến thắng. Dù đội vẫn chưa chắc chắn vào tứ kết, nhưng chiến thắng này cũng mang lại lợi thế cho chúng tôi. Tôi muốn chúc mừng và cám ơn các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu đến cuối cùng để có kết quả này", HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 2-1.

Tối 9/1, U23 Việt Nam một lần nữa khiến người hâm mộ ngất ngây khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Phút 19, đội trưởng Khuất Văn Khang mở tỉ số từ chấm đá phạt 11m. Trước đó, Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền.

Tới cuối hiệp 1, Hiểu Minh chuyền bóng lỗi, tạo điều kiện để đội bạn gỡ hòa. Hai đội sau đó chơi giằng co trong suốt hiệp 2, và rồi đến phút 87, Văn Thuận có pha đánh đầu đầy nỗ lực, khiến bóng đập chân hậu vệ U23 Kyrgyzstan bay vào lưới.

Với thắng lợi này, U23 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận, trong khi U23 Kyrgyzstan thua trận thứ 2 liên tiếp và khó tránh khỏi việc bị loại.

Tuy nhiên về phần mình, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thực sự hài lòng. Ông nói: "Đối thủ đã thua ở trận trước nên họ có quyết tâm rất lớn. Dù chúng tôi ghi bàn trước nhưng đây là trận đấu khó khăn và tôi không hoàn toàn hài lòng về kết quả”.

HLV Kim Sang-sik tỏ rõ sự không hài lòng khi U23 Việt Nam mắc lỗi ở hàng thủ, khiến đối phương có bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1.

Thầy Kim chia sẻ tiếp về quyết định sử dụng nhân sự: “Do Đình Bắc bị chấn thương nên tôi đã dự tính đưa cậu ấy vào ở hiệp 2.

Còn về Văn Thuận, từ giải trước cho tới các trận gần đây, Thuận luôn thể hiện tốt khi được vào đá ở hiệp 2, gây ra khó khăn cho đối phương. Đặc biệt hôm nay Văn Thuận còn giúp mang về bàn thắng ở quả phạt góc, và nhìn chung tạo nên hiệu ứng tích cực lên toàn đội".

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik tiết lộ nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã gần như kiệt sức:

"Lý Đức và Hiểu Minh đều rất mệt sau 2 trận, do đó chúng tôi sẽ đánh giá thể trạng của các cầu thủ trước khi quyết định trước lượt trận cuối. Tôi cũng sẽ chờ xem kết quả U23 Ả Rập Xê Út đấu U23 Jordan ra sao, nếu được thì tôi sẽ tính tới việc xoay tua".

"Tôi hy vọng U23 Ả Rập Xê Út sẽ thắng để U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết. Các cầu thủ đá chính như vậy sẽ được nghỉ ngơi. Nếu kịch bản đó xảy ra thì tôi sẽ cho một số cầu thủ chưa ra sân được thi đấu", ông Kim chia sẻ.

U23 Việt Nam đã phải trải qua 2 trận đấu đầy vất vả.

Cuối cùng, khi được hỏi muốn U23 Việt Nam gặp Nhật Bản, UAE hay Qatar ở tứ kết, HLV Kim Sang-sik chia sẻ:

"Tôi chưa nghĩ đến điều này. Các cầu thủ của tôi đều có động lực lớn và khao khát tiến sâu nên trận nào chúng tôi cũng tự tin nhập cuộc với tâm lý muốn thắng. Tôi hy vọng các đối thủ theo dõi U23 Việt Nam sẽ thấy rằng chúng tôi không ngán ai cả, gặp đội nào chúng tôi cũng muốn đánh bại".