HLV Kim Sang-sik: “U22 Việt Nam đá vì danh dự quốc gia, sẽ hạ Philippines để vào chung kết”

"Tôi nghĩ rằng so với thời điểm trước khi gặp chúng tôi, U22 Philippines đã mạnh hơn. Các cầu thủ quan trọng của họ đã trở lại, vì vậy họ đã cải thiện về mặt đội hình và tổ chức.

Mặc dù lần trước U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1, nhưng ngày mai tôi không thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ thắng. Các cầu thủ của chúng tôi vẫn đang chuẩn bị rất tốt, vì vậy chúng tôi có sự tự tin nhất định.

Nhưng tôi có thể khẳng định rằng dù ngày mai có tình huống gì xảy ra đi nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu và nhất định giành chiến thắng vì mục tiêu của mình. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự của Việt Nam và vì danh dự của người dân, người hâm mộ Việt Nam" – HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước trận bán kết gặp U22 Philippines vào ngày mai (15/12).

HLV Kim Sang-sik một lần nữa khẳng định rằng mục tiêu của U22 Việt Nam chắc chắn không chỉ dừng lại ở bán kết:

“Chúng tôi rất vui khi có mặt ở vòng bán kết SEA Games 33. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là ở bán kết mà là một vị trí cao hơn. Vì vậy, ngày mai U22 Việt Nam chắc chắn sẽ chiến đấu để giành chiến thắng.

Hiện tại, các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật, thể lực và tinh thần, nên tôi nghĩ rằng ngày mai chúng tôi nhất định sẽ có một trận đấu tốt”.

HLV Kim Sang-sik rất tự tin vào khả năng cùng học trò hạ Philippines để tiến vào chung kết SEA Games.

Cũng tại buổi họp báo trước trận, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ quyết tâm đánh bại Philippines để tiến vào chung kết:

"Toàn đội không hề gặp áp lực, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện chăm chỉ từ giữa tháng 5, qua giải Đông Nam Á tới vòng loại U23 châu Á. Chúng tôi cho rằng đối thủ nào cũng đáng gờm nhưng U22 Việt Nam sẽ hướng tới trận ngày mai với sự tự tin và quyết tâm cao nhất".

"SEA Games trước, chúng tôi có một giải đấu không mong muốn, đó là bài học cho chặng đường dài. Kỳ này, đội đã có nhiều cầu thủ mới, chúng tôi đang có quyết tâm và sẽ chơi một trận đấu tốt vào ngày mai”.

U22 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B. Đội toàn thắng hai trận, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đối thủ chính Malaysia. U22 Việt Nam ghi 4 bàn và chỉ để lọt lưới một lần.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày mai (15/12) trên sân Rajamangala. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa chủ nhà Thái Lan gặp Malaysia.