HLV Kim Sang-sik: "Tuyển Việt Nam từng nâng cúp ở sân của Thái Lan, nên sẽ không e ngại gì"

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã nhắc lại chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala.

“Các cầu thủ tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tốt, nên tôi tin rằng ngày mai họ sẽ có một trận đấu tốt tại sân Rajamangala. Dù khó khăn nhưng chúng tôi đã từng nâng cao cúp vô địch tại đây, và đó cũng là căn cứ để chúng tôi có thể tự tin hơn và nhập cuộc mà không e ngại gì", HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo vào chiều nay (21/8).

HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan. (Ảnh: Linh Đan)

Từ đầu giải, tuyển Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng 5, hòa 1, thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2026 mà chỉ để thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan có chút chuệch choạc khi để thua Singapore 1-2 ở trận bán kết lượt về ngay tại sân Rajamangala.

Dù vẫn giành vé vào chung kết với thắng lợi 4-3 chung cuộc, nhưng thầy trò HLV Anthony Hudson bị đặt không ít dấu hỏi, đặc biệt khi đối thủ ở chung kết sẽ đáng gờm hơn tuyển Singapore rất nhiều.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có lần thứ 4 vô địch AFF Cup. (Ảnh: Linh Đan)

Với bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik, sân Rajamangala ghi đấu những ký ức khó quên. Vào ngày 5/1/2025, tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 tại đây để vô địch AFF Cup 2024. Tới ngày 18/12/2025, U22 Việt Nam tiếp tục đánh bại đội chủ nhà với tỉ số tương tự để giành HCV SEA Games 33.

Bản thân HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội để giúp bóng đá Việt Nam có lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Chiến lược gia này bày tỏ:

"Tôi rất vui vì chúng tôi đã tiến vào vòng chung kết. Đây lại là một cơ hội để đội tuyển Việt Nam viết nên lịch sử mới, nên chúng tôi chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Các cầu thủ chắc chắn có khao khát giành chức vô địch mãnh liệt hơn tôi, nên tôi tin rằng họ sẽ có một trận đấu tốt tại Thái Lan ngày mai. Tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu với lòng kiêu hãnh và khát khao vô địch".

"Chúng tôi đang tham dự vòng chung kết với tư cách là đương kim vô địch. Và để lập nên lịch sử chưa từng có của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi nhất định cần chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Và để đạt được điều đó, các cầu thủ cần thể hiện lòng tận tụy với đội tuyển như từ đầu giải đấu tới nay, để có thể chiến đấu tốt nhất".

Tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2024 tại Thái Lan. (Ảnh: Tú Anh)

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh thêm về các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch của tuyển Việt Nam:

"Những cầu thủ tấn công như Xuân Son, Hoàng Hên đều đang có thể trạng tốt, tôi rất mong đợi vào những bàn thắng của Hoàng Hên trong trận đấu ngày mai.

Xuân Son đã có kinh nghiệm vô địch rồi, và những cầu thủ như Tài Lộc, Lê Giang Patrik thì lần đầu tham dự ở đội tuyển quốc gia. Tôi rất mong được nhìn thấy hình ảnh các cầu thủ khoác lên mình quốc kỳ Việt Nam và nâng cao cúp vô địch. Tôi mong đợi ở những bàn thắng của tất cả các cầu thủ tấn công của chúng tôi".

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 22/8 trên sân Rajamangala. Sau đó 4 ngày, hai đội sẽ tái đấu tại sân Mỹ Đình.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử, hai đội chạm trán nhau tại trận chung kết AFF Cup. Tuyển Thái Lan giành thắng lợi vào năm 2022, trong khi tuyển Việt Nam hai lần đánh bại đối thủ vào các năm 2008 và 2024.