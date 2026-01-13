HLV Kim Sang-sik: "Tôi không ngờ U23 Việt Nam lại thắng cả 3 trận, các cầu thủ quá xuất sắc"

"Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn với đội chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình để có chiến thắng kỳ tích. Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các cầu thủ. Tôi còn muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ”, HLV Kim Sang-sik nói sau khi U23 Việt Nam hạ U23 Ả Rập Xê Út 1-0, qua đó xuất sắc giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.

Đình Bắc lập công trong hiệp 2, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Thậm chí, chiến lược gia người Hàn Quốc còn thẳng thắn bày tỏ: “Trước khi đến Ả Rập Xê Út thi đấu, tôi cũng không thể ngờ là các cầu thủ lại hy sinh vì tập thể, thi đấu nỗ lực suốt 90 phút mỗi trận để có được 9 điểm như thế này. Các cầu thủ của chúng tôi thực sự quá tuyệt vời.

So với 2 trận đấu trước, thì ở trận này, cả U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út đều mệt mỏi hơn về thể lực cũng như có nhiều chấn thương hơn. Vì vậy, chúng tôi cũng không có những màn tấn công ấn tượng. Tuy nhiên, trong trận hôm nay U23 Việt Nam cũng đã có kế hoạch khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2, và đội cũng đã thi đấu đúng kế hoạch”.

HLV Kim Sang-sik thêm một lần nữa cho thấy tài thao lược của mình.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tiếp theo sẽ là đội nhì bảng B. Mọi thứ sẽ được định đoạt khi U23 UAE và U23 Syria đối đầu nhau vào đêm nay (13/1).

“Chúng tôi sẽ biết đối thủ của mình ở tứ kết sau khi theo dõi trận đấu ở bảng B. Nếu như các cầu thủ vẫn tiếp tục đoàn kết thi đấu, thì dù đối thủ là ai, thì tôi tin chúng tôi cũng sẽ có trận đấu tốt ở vòng tứ kết", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Ông kết lại: "Cũng như ở SEA Games, hay ở giải đấu này, nhờ có tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các cầu thủ mới có thể thể hiện hết khả năng và đạt được kết quả tốt như hiện tại. Một lần nữa, xin cảm ơn tới tất cả CĐV. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích này ở tứ kết".