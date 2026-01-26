HLV Kim Sang-sik tiết lộ sự thật về loạt 11m với U23 Hàn Quốc: Ai là người xung phong đầu tiên?

Trận đấu giàu cảm xúc bậc nhất của U23 Việt Nam trên hành trình U23 châu Á 2026 là cuộc đọ sức với U23 Hàn Quốc. 2 đội liên tục rượt đuổi tỉ số và cuối cùng phân định thắng thua trên loạt đá luân lưu 11m. U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 7 lượt đá và giành chiến thắng cũng như tấm HCĐ.

HLV Kim Sang-sik đã tiết lộ về loạt đá luân lưu 11m với Tạp chí Bóng đá: "Khi bước vào loạt luân lưu, tôi chỉ hỏi ai đủ tự tin đứng lên nhận trách nhiệm. Văn Khang giơ tay đá lượt đầu tiên". Ông Kim cho biết mình không chỉ hướng sút mà chỉ truyền động lực cho các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận rất bất ngờ khi các cầu thủ đá tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều so với lúc tập luyện.

Đội trưởng Khuất Văn Khang cho thấy bản lĩnh đáng nể

Về các đối thủ mà U23 Việt Nam đã gặp tại giải đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi nhắc đến trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Vị chiến lược gia 49 tuổi cho biết ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, tính toán nhiều phương án cho kịch bản trận đấu.

Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, nhiều biến số khó lường đã xảy ra, đặc biệt là chấn thương của Hiểu Minh. Để rồi, U23 Việt Nam không duy trì được thế trận vững vàng và để thua đáng tiếc. Cho tới nay, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa hết áy náy vì trận thua U23 Trung Quốc.

Đánh giá về U23 Nhật Bản, HLV Kim Sang-sik tin rằng nếu 2 đội gặp nhau thì U23 Việt Nam có cơ hội chiến thắng. Trên thực tế, U23 Nhật Bản trên hành trình vô địch cũng đã từng trải qua trận đấu vô cùng khó khăn và suýt nữa phải dừng bước trước U23 Jordan.

HLV Kim Sang-sik tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội chiến thắng U23 Nhật Bản

Lịch trình của U23 Việt Nam từ SEA Games đến giải U23 châu Á gần như không có ngày nghỉ. HLV Kim Sang-sik tiết lộ đã có thời điểm các học trò rơi vào trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng cuối cùng toàn đội đã cùng nhau vượt qua thử thách để đạt được những thành tích đáng nhớ.