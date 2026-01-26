Giải châu Á: U23 Việt Nam tăng bậc, đạt điểm số nhiều hơn cả Thái Lan, Indonesia và Malaysia cộng lại

Khép lại hành trình U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam giành tấm HCĐ. Đoàn quân áo đỏ thi đấu 6 trận, thắng 4, hòa 1 và thua 1, ghi được 10 bàn thắng và nhận 8 bàn thua.
Với thành tích này, U23 Việt Nam đã tăng bậc và leo lên vị trí thứ 9 trên BXH tổng thành tích các giải U23 châu Á. “Những chiến binh Sao Vàng” đã tham dự 6 VCK, thi đấu tổng cộng 26 trận, thắng 8, hòa 8 và thua 10, đạt 32 điểm, ghi được 32 bàn thắng và nhận 37 bàn thua. Đặc biệt, U23 Việt Nam còn sở hữu thành tích thắng 100% tại các loạt đá luân lưu 11m.
Cũng tăng bậc, nhưng U23 Thái Lan chỉ xếp thứ 13 (15 điểm) trên BXH tổng thành tích. Voi chiến trải qua chiến dịch U23 châu Á 2026 đáng thất vọng khi đứng cuối bảng D và chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận đấu. U23 Indonesia giữ nguyên vị trí thứ 16 với 7 điểm. Trong khi U23 Malaysia cũng vẫn xếp thứ 20 với 4 điểm.
Như vậy, cho đến sau VCK U23 châu Á 2026, điểm số mà U23 Việt Nam giành được qua các giải đấu đã nhiều hơn tổng số điểm của 3 “kình địch” U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Malaysia cộng lại.
Thành tích cụ thể của đoàn quân áo đỏ cũng áp đảo hoàn toàn. U23 Việt Nam có 1 lần giành HCB, 1 lần giành HCĐ và 2 lần vào tứ kết. U23 Indonesia chỉ có 1 lần hạng tư chung cuộc. U23 Thái Lan có 1 lần vào tứ kết khi được thi đấu trên sân nhà năm 2020. U23 Malaysia cũng 1 lần vào tứ kết từ năm 2018.
Tấm HCĐ U23 châu Á 2026 là lời khẳng định đanh thép nhất về những bước tiến của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong gần 1 năm qua, đoàn quân áo đỏ đã lần lượt chinh phục các giải đấu khu vực như U23 Đông Nam Á và SEA Games trước khi thăng hoa ở giải đấu cấp châu lục.