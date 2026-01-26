Giải châu Á: U23 Việt Nam tăng bậc, đạt điểm số nhiều hơn cả Thái Lan, Indonesia và Malaysia cộng lại

Khép lại hành trình U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam giành tấm HCĐ. Đoàn quân áo đỏ thi đấu 6 trận, thắng 4, hòa 1 và thua 1, ghi được 10 bàn thắng và nhận 8 bàn thua.

Với thành tích này, U23 Việt Nam đã tăng bậc và leo lên vị trí thứ 9 trên BXH tổng thành tích các giải U23 châu Á. “Những chiến binh Sao Vàng” đã tham dự 6 VCK, thi đấu tổng cộng 26 trận, thắng 8, hòa 8 và thua 10, đạt 32 điểm, ghi được 32 bàn thắng và nhận 37 bàn thua. Đặc biệt, U23 Việt Nam còn sở hữu thành tích thắng 100% tại các loạt đá luân lưu 11m.

U23 Việt Nam đã vươn lên thứ 9 trên BXH tổng thành tích các giải U23 châu Á

Cũng tăng bậc, nhưng U23 Thái Lan chỉ xếp thứ 13 (15 điểm) trên BXH tổng thành tích. Voi chiến trải qua chiến dịch U23 châu Á 2026 đáng thất vọng khi đứng cuối bảng D và chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận đấu. U23 Indonesia giữ nguyên vị trí thứ 16 với 7 điểm. Trong khi U23 Malaysia cũng vẫn xếp thứ 20 với 4 điểm.

Như vậy, cho đến sau VCK U23 châu Á 2026, điểm số mà U23 Việt Nam giành được qua các giải đấu đã nhiều hơn tổng số điểm của 3 “kình địch” U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Malaysia cộng lại.

Đình Bắc giành giải thưởng Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026

Thành tích cụ thể của đoàn quân áo đỏ cũng áp đảo hoàn toàn. U23 Việt Nam có 1 lần giành HCB, 1 lần giành HCĐ và 2 lần vào tứ kết. U23 Indonesia chỉ có 1 lần hạng tư chung cuộc. U23 Thái Lan có 1 lần vào tứ kết khi được thi đấu trên sân nhà năm 2020. U23 Malaysia cũng 1 lần vào tứ kết từ năm 2018.

Tấm HCĐ U23 châu Á 2026 là lời khẳng định đanh thép nhất về những bước tiến của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong gần 1 năm qua, đoàn quân áo đỏ đã lần lượt chinh phục các giải đấu khu vực như U23 Đông Nam Á và SEA Games trước khi thăng hoa ở giải đấu cấp châu lục.