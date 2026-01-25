“Thủ lĩnh toàn năng” của HLV Kim Sang-sik: “Đánh lừa” cả ban tổ chức, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Hiệp phụ thứ nhất trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không còn cầu thủ phòng ngự nào trên băng ghế dự bị để thay thế khi Đức Anh chấn thương. Trong hoàn cảnh bắt buộc, HLV Kim Sang-sik kéo Khuất Văn Khang về đá trung vệ lệch trái trong hệ thống 3 trung vệ.

Cầu thủ người Hà Nội làm tròn nhiệm vụ khi cùng các đồng đội giữ sạch lưới đến hết 120 phút. Anh có 2 tình huống phá bóng và 1 lần ngăn cản pha dứt điểm của đối thủ trong khoảng thời gian đá trung vệ.

Khuất Văn Khang làm tròn nhiệm vụ trong vai trò trung vệ

Trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam đăng tải trên trang chủ, LĐBĐ châu Á (AFC) điền vị trí của Văn Khang là tiền vệ. Nhưng suốt cả giải đấu, cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel lại gần như không thi đấu ở vị trí như một tiền vệ.

Gặp Jordan và Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik xếp Văn Khang đá tiền đạo cánh phải. Từ trận gặp U23 Saudi Arabia, đội trưởng U23 Việt Nam chuyển sang vị trí chạy cánh trái thay thế Phi Hoàng không đạt thể trạng tốt nhất. Và tới trận đấu cuối cùng, Văn Khang có những phút đá trung vệ.

Điều đặc biệt là dù thay đổi vị trí liên tục, Văn Khang vẫn duy trì được phong độ ổn định. Trên mặt trận tấn công, anh tỏ ra sắc sảo với những tình huống đi bóng và tạt bóng hiểm hóc. Thống kê chỉ ra rằng ngoài 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, Văn Khang còn đạt tỉ lệ dứt điểm trúng đích lên tới 80% và 6 lần tạo ra cơ hội ăn bàn cho đồng đội.

Văn Khang đã thay đổi nhiều vị trí trong suốt giải U23 châu Á 2026

Các thông số phòng ngự của cầu thủ sinh năm 2003 cũng rất ấn tượng. Anh có tổng cộng 9 lần tắc bóng thành công, 17 pha phá bóng, 3 lần chặn cú sút và 3 lần cắt bóng chính xác.

Khả năng phán đoán cùng sự điềm tĩnh giúp Văn Khang có thể phòng ngự hiệu quả bất chấp sự thua thiệt về mặt thể hình so với nhiều đối thủ. Xuyên suốt giải đấu, U23 Việt Nam nhận tới 9 thẻ vang và 2 thẻ đỏ. Nhưng không có thẻ phạt nào trong số đó dành cho Văn Khang.

Ở loạt đá luân lưu 11m trước U23 Hàn Quốc, Văn Khang là người thực hiện quả đầu tiên cho U23 Việt Nam. Cầu thủ người Hà Nội tự tin thực hiện một cú đá khó và đưa bóng vào góc cao.

Một hình ảnh thú vị khác cho thấy vai trò thủ lĩnh của Văn Khang đến trong trận gặp U23 UAE. Lo lắng Minh Phúc khi ăn mừng bàn thắng có thể cởi áo dẫn đến thẻ vàng, Văn Khang theo sát đồng đội để đảm bảo không có rủi ro thẻ phạt xảy ra.

Khép lại giải U23 châu Á 2026, Văn Khang nắm giữ 2 kỷ lục: Cầu thủ Việt Nam duy nhất dự 3 VCK U23 châu Á và cũng là người có số trận ra sân nhiều nhất (13 trận).

Những kỷ lục không chỉ là con số trên giấy tờ. Đằng sau các trận đấu đó, Văn Khang tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Từ chàng tiền vệ trẻ được HLV Gong Oh-kyun tin dùng năm xưa, qua tới giai đoạn HLV Hoàng Anh Tuấn nắm quyền và giờ là HLV Kim Sang-sik, Khuất Văn Khang trở thành “thủ lĩnh toàn năng” của U23 Việt Nam.

U23 châu Á 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của cầu thủ người Hà Nội ở cấp độ U23. Hoàn thành nhiệm vụ cùng U23 Việt Nam, Văn Khang sẽ trở lại với cấp ĐTQG, nơi anh cũng là một lựa chọn đa năng được HLV Kim Sang-sik tin tưởng.

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

