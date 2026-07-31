HLV Kim Sang-sik thay người đầy khó hiểu, 2 cầu thủ vào sân khi chỉ còn chưa đến 1 phút

Sự thay đổi người ở phút bù giờ của HLV Kim Sang-sik gây nhiều thắc mắc.

Phút bù giờ cuối cùng trận đấu Việt Nam hòa 0-0 Singapore, HLV Kim Sang-sik bất ngờ thực hiện 2 sự thay đổi người. Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường vào thay cho cặp đôi Quang Hải - Văn Hậu.

Người hâm mộ không khỏi thắc mắc bởi quyết định thay người quá muộn màng của ông Kim. Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường rõ ràng là những điều chỉnh nhằm tăng cường khả năng cầm bóng cũng như tấn công cho tuyển Việt Nam. Nhưng họ chỉ có vỏn vẹn 1 phút trên sân trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường vào sân quá muộn và không thể tham gia vào tình huống lên bóng nào cho tuyển Việt Nam

Thực tế trên sân, đội tuyển Việt Nam xuống sức rõ ràng trong khoảng 10 phút cuối trận. Không những không thể tạo sức ép lên phần sân đối phương, đoàn quân áo đỏ còn phải vất vả chống đỡ khi Singapore lên bóng. Nếu được vào sân sớm hơn, có lẽ cặp đôi Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường đã có thể góp phần giúp thế trận của tuyển Việt Nam tích cực hơn trong khoảng thời gian cuối trận.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik cũng có một quyết định thay người rất bất ngờ ngay từ hiệp một. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rút Đình Bắc khỏi sân và đưa Nguyễn Tài Lộc vào thay thế ở phút 41. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này cũng không giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng và phải chấp nhận tỉ số hòa 0-0.

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