HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ sau trận đấu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Dẫn trước trong hiệp 1, nhưng đội tuyển Việt Nam lại nhận 2 bàn thua trong hiệp 2 và nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết:

"Đây là trận cuối trong năm 2026, rất tiếc chúng tôi đã không thắng để làm qua cho các CĐV, tôi cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Dù thua nhưng tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức.

Trận này nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng đã làm nhiều hơn yêu cầu của tôi. Tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở. Trong những phút cuối các cầu thủ mất tập trung nên dẫn đến bàn thua đáng tiếc. Do thể lực suy giảm, các cầu thủ không thể duy trì được thế trận".

Ông Kim chia sẻ thêm về quãng thời gian đồng hành cùng bóng đá Việt Nam: "Trong 3 năm vừa qua được đồng hành với các cầu thủ, chúng tôi đã có những thành tích, vô địch nhiều giải đấu, cùng nhau chiến đấu qua các giải đấu khó khăn, tôi có nhiều ký ức đẹp với các cầu thủ. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được làm việc tại Việt Nam. Tôi yêu mến các cầu thủ và mọi người".

HLV Kim Sang-sik

Thời điểm hiện tại, hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và LĐBĐ Việt Nam chỉ còn vài tháng là hết hạn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ:

"Trước mắt tôi chưa có kế hoạch gì cả. Tôi và người đại diện sẽ có cuộc gặp với VFF để bàn về tương lai sau. Tôi có nhiều chuyện hài lòng khi gắn bó với bóng đá Việt Nam, rất vui khi được làm việc tại đây"

Tiếp đó, HLV Kim Sang-sik nói lời xin lỗi: "Trong 3 năm vừa qua, một số cầu thủ khi lên tập trung đội tuyển đã gặp chấn thương (như Xuân Son chấn thương tại AFF Cup 2024), tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CLB chủ quản về những trường hợp chấn thương này".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khen ngợi Đình Bắc và bảo vệ thủ thành Trung Kiên:"

"Xin chúc mừng Đình Bắc vì bàn thắng đẹp. Tôi đã có kế hoạch muốn thay Đình Bắc ra sớm để nghỉ ngơi, nhưng 2 bàn thua khiến tôi phải giữ Đình Bắc đến hết trận.

Thủ môn Trung Kiên trong bàn thua thứ hai có thể do mất tập trung nên không kịp đọc tình huống. Tôi mong Trung Kiên khắc phục được điều này và cải thiện trong tương lai.

Theo đánh giá của tôi, hôm nay Trung Kiên đã chơi tốt và chỉ mắc sai sót trong tình huống đó. Vị trí thủ môn thường dễ bị chỉ trích. Một phần sai sót trong tình huống cũng liên quan đến tiền vệ nữa. Tôi mong mọi người hãy "vị tha" với Trung Kiên".



