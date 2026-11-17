Tuyển Việt Nam dẫn trước tới phút 86, nhưng rồi lại để thua chóng vánh 2 bàn thua cuối trận.

Cùng có 3 điểm nhưng do hiệu số kém hơn (+2 so với +3), tuyển Việt Nam buộc phải thắng Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường vào tối nay (17/11) để giành chức vô địch giải giao hữu do VFF tổ chức.

Đội quân của HLV Kim Sang-sik khởi đầu khá tốt khi làm chủ cuộc chơi ngay sau khi bóng lăn. Phút 19, Đình Bắc tạo nên khoảnh khắc nổi bật của cả giải đấu khi đi bóng từ cánh trái, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút trái phá, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Tiền đạo mang áo số 7 sau đó ăn mừng theo phong cách “siu” của Cristiano Ronaldo.

Đình Bắc lập siêu phẩm cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: QĐ)

Bàn thắng giúp tuyển Việt Nam càng chơi chủ động hơn. Trong phần còn lại của hiệp một, tuyển Kyrgyzstan cũng nỗ lực đẩy cao đội hình, chủ yếu khai thác hành lang cánh phải để tìm đường vào khung thành Trung Kiên. Tuy nhiên, đội khách không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Sang hiệp hai, thế trận bất ngờ đảo chiều. Tuyển Kyrgyzstan kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục tổ chức những đợt tấn công và khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải làm việc vất vả.

Phút 61, cầu thủ số 7 của đội khách có cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. Sáu phút sau, tuyển Kyrgyzstan tiếp tục tạo ra hai tình huống dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam cũng có một số cơ hội đáng chú ý. Phút 56, sau quả tạt từ biên phải của Quang Vinh, Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những tưởng đội chủ nhà có thể bảo toàn lợi thế, kịch bản bất ngờ đã xảy ra trong những phút cuối. Phút 86, Kichin ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan, khiến những nỗ lực của tuyển Việt Nam trước đó trở nên vô nghĩa.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai phút sau, đội khách tiếp tục khiến người hâm mộ Việt Nam choáng váng. Từ giữa sân, cầu thủ mang áo số 23 Atabaev tung cú sút từ khoảng cách rất xa khi thủ môn Trung Kiên đã dâng cao. Bóng đi thẳng vào lưới trống, giúp Kyrgyzstan hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 2-1.

Thất bại này là kết quả đáng tiếc với tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của năm 2026. Đội quân của HLV Kim Sang-sik giành ngôi á quân, trong khi Kyrgyzstan lên ngôi vô địch với 2 trận toàn thắng trước Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa.

Tuyển Việt Nam chọn thử nghiệm nhiều nhân tố mới trong đợt FIFA Days tháng 11. (Ảnh: QĐ)