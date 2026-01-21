HLV Kim Sang-sik nói lời buồn bã, lý giải nguyên nhân U23 Việt Nam gục ngã trước U23 Trung Quốc

"Đó là bóng đá, có kế hoạch nhưng diễn biến trận đấu không theo kế hoạch. Ở hiệp 2, các cầu thủ nhận bàn thua sớm, mất sự tự tin, dẫn tới các tình huống tiếp theo không tốt.

Từ trận đầu đến hôm nay chúng tôi luôn đối đầu với các đội mạnh, nhưng các cầu thủ thi đấu tốt, khiến tôi hài lòng về màn trình diễn. Dĩ nhiên, các cầu thủ cần cải thiện nhiều sau giải đấu lần này", HLV Kim Sang-sik nói sau trận thua U23 Trung Quốc 0-3.

HLV Kim Sang-sik buồn khi U23 Việt Nam không thể vào chung kết.

U23 Việt Nam bước vào vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên trong một trận đấu mà đối thủ chơi hay hơn, đội quân của HLV Kim Sang-sik đã không thể có được tấm vé vào chung kết.

Chấn thương của Hiểu Minh ở phút 30 khiến thầy Kim buộc phải đưa một trung vệ khác là Đức Anh vào sân. Nhưng rồi từ phút 47 đến phút 52, U23 Việt Nam liên tiếp phải nhận 2 bàn thua.

Đến phút 64, HLV Kim Sang-sik lại quyết định rút Đức Anh ra khỏi sân để đưa tiền đạo Văn Thuận vào sân. Tuy nhiên khi U23 Việt Nam còn chưa tìm được bàn gỡ thì một trung vệ khác là Lý Đức lại phải nhận thẻ đỏ ở phút 74 vì lỗi đánh nguội.

Chỉ còn 10 người trên sân, U23 Việt Nam cuối cùng phải chịu thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc.

Tấm thẻ đỏ của Lý Đức khiến U23 Việt Nam phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút còn lại.

"Chúng tôi buồn vì không thể giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn cổ động viên, các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, cổ động viên cũng cổ vũ hết mình đến phút cuối. U23 Việt Nam còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, cả đội tập trung hết sức mình ở trận đấu này", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Vào lúc 22h30 ngày 23/1 tới, U23 Việt Nam sẽ chơi trận tranh giải 3 với U23 Hàn Quốc.