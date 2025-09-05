HLV Kim Sang-sik nói điều bất ngờ sau thảm bại 0-4 của tuyển Việt Nam

Trong buổi đá tập ngày 4/9, tuyển Việt Nam đã thua đậm CLB Nam Định tới 0-4. Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang-sik không chỉ đạo các học trò do ông đang bận dẫn dắt đội U23 tham dự vòng loại U23 châu Á.

Đáng lưu ý, trong buổi tập cùng U23 Việt Nam tại Phú Thọ chiều nay (5/9), HLV Kim Sang-sik đã lên tiếng về thất bại 0-4 của ĐTQG. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cười và nói:

“Chắc tôi sẽ phải làm điều gì đó với các cầu thủ sau trận thua đậm này. Đợt này cả hai đội tuyển đều tập luyện song song, nhưng vì tôi dành sự tập trung cho đội U23 Việt Nam nên không thể quán xuyến đầy đủ với đội tuyển Việt Nam. Tôi đang nỗ lực để cùng đội U23 Việt Nam tạo nên những màn trình diễn tốt nhất, qua đó đạt thành tích cao nhất ở Vòng loại U23 châu Á 2026”.

HLV Kim Sang-sik khẳng định ông sẽ "làm gì đó" với các cầu thủ ĐT Việt Nam sau thất bại 0-4 trước CLB Nam Định.

Khi đề cập tới trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á gặp Singapore vào tối mai, HLV Kim Sang-sik tiết lộ rằng ông sẽ có phương án khiến đối thủ bất ngờ.

“Sẽ có một số thay đổi về nhân sự cũng như vai trò trong đội hình xuất phát trong cuộc chạm trán với U23 Singapore. Đây sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi và tôi hy vọng người hâm mộ sẽ có mặt đông đảo trên sân vận động Việt Trì để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ".

HLV Kim Sang-sik cũng cho biết, U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu với U23 Singapore. Ngoài các bài tập luyện, Ban huấn luyện đã có nhiều buổi họp nhóm để phân tích video đối thủ. Trong khi đó, hậu vệ Phạm Lý Đức khẳng định rằng U23 Việt Nam cũng tiến hành rút kinh nghiệm và tập luyện chăm chỉ nhằm cải thiện khâu dứt điểm.

Tuyển Việt Nam trong trận gặp CLB Nam Định.

Với ĐTQG, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục dẫn dắt toàn đội tập luyện để chuẩn bị cho trận đá tập tiếp theo gặp CLB CAHN. Đội bóng Thủ đô sở hữu nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức hay Nguyễn Filip cùng dàn ngoại binh cực kỳ chất lượng với những cái tên như Leo Artur, Alan hay Hugo Gomes. Do vậy, đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn nữa cho Tiến Linh cùng các đồng đội.