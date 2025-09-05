Báo Trung Quốc: “Bóng đá Trung Quốc có 2 ngày bẽ mặt liên tiếp trước các đội Đông Nam Á”

“1-0 trước Myanmar và 2-1 trước Timor Leste, bóng đá Trung Quốc có 2 ngày bẽ mặt liên tiếp. Liệu dự đoán của Fan Zhiyi có thành hiện thực?”, đây là bài bình luận rất đáng chú ý vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải để nói về 2 trận đấu của đội nhà.

Theo quan điểm của trang 163, việc U23 Trung Quốc phải chật vật mới thắng được Timor Leste 2-1, sau đó là chiến thắng cực kỳ vất vả của U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0 trước Myanmar ngày 4/9, là những kết quả khó chấp nhận được với các đội tuyển nước nhà.

Trang 163 bình luận: “Trong hai ngày qua, bóng đá Trung Quốc đã phải đối mặt với hàng loạt khoảnh khắc đáng xấu hổ. Trước những đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, đội tuyển quốc gia đã giành chiến thắng, nhưng những chiến thắng này cực kỳ khó khăn, khiến vô số người hâm mộ lo lắng cho tương lai của bóng đá Trung Quốc.

U23 Trung Quốc vừa có trận đấu gặp Timor Leste trên sân nhà Tây An. Xét đến việc tuyển Timor Leste chỉ xếp hạng 195 thế giới, ở quốc gia chỉ có 1,4 triệu người, chiến thắng này của U23 Trung Quốc thật khó có thể khiến người hâm mộ Trung Quốc hài lòng.

Một ngày sau đó, U17 Trung Quốc đã có trận giao hữu với U17 Myanmar tại Trung tâm huấn luyện bóng đá quốc gia Xianghe. U17 Trung Quốc đã phải rất vất vả mới bảo toàn được chiến thắng 1-0. Hiện tại, ĐTQG của Myanmar cũng chỉ xếp hạng 160 thế giới, trong khi tuyển Trung Quốc đứng hạng 94.

Bóng đá Trung Quốc có 2 hai ngày bẽ bàng liên tiếp trước các đội Đông Nam Á. Hai trận đấu đã cho thấy sự thiếu hụt nhân tài trong nền bóng đá Trung Quốc và những vấn đề đáng kể trong chương trình phát triển bóng đá trẻ. Liệu bóng đá Trung Quốc có thể đánh bại được những đội bóng yếu này trong vài năm tới?”.

HLV U23 Trung Quốc Antonio Puche chịu nhiều áp lực sau trận đấu gặp Timor Leste.

Trong phần tiếp theo, trang 163 nhắc lại phát biểu nổi tiếng của cựu danh thủ Fan Zhiyi và cũng nhắc tới đội tuyển Việt Nam với thái độ bi quan cho nền bóng đá Trung Quốc:

“Fan Zhiyi từng thở dài rằng bóng đá Trung Quốc mất hết cả mặt mũi rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu bóng đá Trung Quốc có tồn tại được không? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua Việt Nam và Thái Lan. Nếu lại thua nữa, sẽ chẳng còn ai để chúng ta thua nữa. Liệu rằng lời tiên đoán đó của Fan Zhiyi có trở thành sự thật?”.

U23 Trung Quốc vấp phải chỉ trích từ truyền thông nước nhà.

Khác với 163 thì trang Sohu ngày 5/9 lại nói về khó khăn lớn của U23 Trung Quốc ở vòng loại U23 châu Á. Theo đó, U23 Trung Quốc vừa đón nhận hung tin khi tiền vệ trụ cột Xu Bin đã dính chấn thương, dự kiến vắng mặt trong trận đấu gặp Australia vào ngày 9/9.

Sohu cho rằng Xu Bin là cầu thủ có vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của U23 Trung Quốc. Việc cầu thủ này vắng mặt là tổn thất rất lớn với đội chủ nhà. Trang Sohu còn dự đoán U23 Trung Quốc sẽ khó thoát khỏi một thất bại trước Australia dù có lợi thế sân nhà.

“Vào ngày 9/9 tại Bắc Kinh, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu Australia, một đội rất mạnh, vừa thắng Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0. Nếu U23 Trung Quốc không thể cải thiện phong độ, họ có thể sẽ phải nhận một thất bại nặng nề”.