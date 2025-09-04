Báo Trung Quốc: “Không nhịn được cười khi xem các cầu thủ Trung Quốc đá với Timor Leste”

Tại lượt trận mở màn bảng D vòng loại U23 châu Á, dù được đánh giá mạnh hơn rất nhiều lại có lợi thế sân nhà nhưng U23 Trung Quốc phải rất vất vả mới thắng sát nút Timor Leste 2-1. Sau trận đấu, U23 Trung Quốc đã vấp phải nhiều làn sóng chỉ trích từ chính dư luận nước nhà.

Trang Zhihu đăng bài bình luận có tiêu đề: “Bạn đánh giá thế nào về chiến thắng của U23 Trung Quốc trước Timor Leste?”. Trong bài viết, tác giả đã đưa ra khá nhiều bình luận mang hàm ý chê đội nhà.

“Tôi thực sự không ngờ rằng có một ngày các cầu thủ Trung Quốc phải xin liều thuốc tím tác dụng nhanh để đối đầu với Timor Leste, một đội chỉ xếp thứ tư từ dưới lên ở châu Á.

Trước trận, U23 Trung Quốc sở hữu đội hình từng được đánh giá mạnh nhất trong thập kỷ qua. Trong số 11 cầu thủ xuất phát, 7 người từng khoác áo ĐTQG, 9 người đã có thời gian thi đấu ổn định ở hàng tiền vệ hoặc thậm chí là suất đá chính ở các ĐTQG hay CLB.

Kết quả là màn trình diễn của các cầu thủ lại hết sức thảm họa. Tôi đã rất bình tĩnh ở thời điểm đầu trận, nhưng càng về sau, tôi càng thấy ngạc nhiên hơn, cho đến khi tôi không nhịn được cười khi xem các cầu thủ Trung Quốc đá với Timor Leste” – Zhihu bình luận.

U23 Trung Quốc chịu sự chỉ trích sau trận đấu gặp Timor Leste.

U23 Trung Quốc không được đánh giá cao ở khả năng lọt vào VCK.

Trang Zhihu tiếp tục đề cập tới những diễn biến chính của trận đấu. Sau đó, bài viết đã đưa ra những bình luận đầy bi quan khi nói về cơ hội để đội nhà lọt vào VCK U23 châu Á 2026.

“Ngoài việc tự an ủi rằng dù sao U23 Trung Quốc cũng giành 3 điểm, và thủ môn đã có trận đấu tốt, thì toàn bộ trận đấu không có điểm nhấn nào khác.

Chỉ có 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào VCK. Với tình hình này, làm sao chúng ta có thể giành điểm trước Australia? Nếu không giành được điểm nào, làm sao chúng ta có thể đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng, liệu có phải dựa vào hiệu số bàn thắng bại sau khi đánh bại Timor Leste với tỷ số sít sao?”.

Hiện ở bảng C, U23 Trung Quốc xếp nhì, kém xa hiệu số bàn thắng bại so với Australia (3 điểm, hiệu số +14). Ở các lượt trận tiếp theo, U23 Trung Quốc sẽ gặp Quần đảo Bắc Mariana (ngày 6/9) và Australia (ngày 9/9).