HLV Indonesia có hành động gây tranh cãi sau trận đấu “như mơ ngủ” trước Lào

Được CĐV kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ấn tượng song U23 Indonesia lại gây thất vọng lớn khi bị U23 Lào cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà. Trận hoà này khiến cơ hội để Indonesia lọt vào VCK giải U23 châu Á 2026 đã hẹp đi rất nhiều.

Sau trận đấu, HLV Gerald Vanenburg bên phía Indonesia đã rất tức giận. Nhà cầm quân này có hành động gây tranh cãi khi liên tục chỉ trích các học trò nhưng lại không tự nhận trách nhiệm về bản thân sau khi chính ông cũng bị nghi ngờ về mặt chỉ đạo chiến thuật.

“Chúng ta có thể nói về khâu dứt điểm. Nó không tốt. Các cầu thủ đã không làm tốt. Vấn đề không chỉ nằm ở việc tận dụng cơ hội và ghi bàn, mà chúng tôi còn chưa sẵn sàng để đánh bại đội bóng này hôm nay. Điều đó phải đến từ chính U23 Indonesia".

Ông Gerald Vanenburg cũng nhấn mạnh rằng đội U23 Indonesia cần phải nhanh chóng trở lại. Họ được đánh giá là sở hữu chất lượng và không nên mắc sai lầm như ở trận tối qua.

"Chúng tôi có một đội bóng tốt, mạnh hơn nhiều so với hôm nay. Nhưng chúng tôi phải tự vực dậy và tiến lên. Thành tích này vẫn chưa đủ tốt".

HLV Indonesia cũng bị chỉ trích sau trận đấu.

Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Rafael Struick, đã xin lỗi người hâm mộ khi anh và các đồng đội đã không thể ghi bàn.

“Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi thực hành trong các buổi tập. Kiểm soát bóng, hãy kiên nhẫn. Nhưng tôi nghĩ ở phần ba cuối sân, đôi khi những phẩm chất như chạm bóng kém hoặc đường chuyền cuối cùng kém, những thứ đó lại thiếu.

Có lẽ chỉ cần một chút may mắn để có bàn thắng. Một đường chuyền tốt, một cú sút tốt vào khung thành. Nhưng thật không may, mọi chuyện lại diễn ra như thế này".

Struick cũng khen ngợi sự kiên cường của đội tuyển U23 Lào nhưng cho rằng mấu chốt vẫn nằm ở phong độ của chính các cầu thủ Indonesia:

“Tôi nghĩ họ đã chơi tốt, nhưng đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội. Vậy thì... Không phải lỗi của Lào. Đó là lỗi của chính chúng tôi vì không giành được ba điểm hôm nay”.

Do phải gặp Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, nên Indonesia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tranh vé nhất bảng. Thậm chí, Indonesia đang gặp khó ngay cả khi muốn cạnh tranh vào nhóm 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Nếu không thể toàn thắng cả 2 trận còn lại, gần như chắc chắn Indonesia sẽ bị loại.