HLV Kim Sang-sik nhận tin xấu: Người hùng AFF Cup lỡ “đại chiến” với Malaysia vì chấn thương nặng

Tiền vệ Châu Ngọc Quang của CLB Ninh Bình vừa dính chấn thương nghiêm trọng, dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 7 đến 8 tháng. Cầu thủ 29 tuổi bị đứt dây chằng đầu gối phải và sẽ tiến hành phẫu thuật tại TP.HCM vào ngày 2/10 tới.

Chấn thương xảy đến trong trận đấu giữa Ninh Bình và Hải Phòng tại vòng 5 V.League 2025/26. Trong tình huống không va chạm với cầu thủ đội bạn, Châu Ngọc Quang tự ngã khi đang di chuyển và buộc phải rời sân.

Châu Ngọc Quang gặp chấn thương dài hạn

Mùa giải 2025/26 gần như chắc chắn đã sớm khép lại với Châu Ngọc Quang. Nhà vô địch AFF Cup 2024 dự kiến cũng sẽ vắng mặt tại các loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal, Lào và Malaysia.

Chấn thương của Châu Ngọc Quang là tin xấu đối với HLV Kim Sang-sik. Trong hệ thống mà nhà cầm quân người Hàn Quốc xây dựng, cầu thủ xuất thân từ lò HAGL đóng vai trò quan trọng. Châu Ngọc Quang đá chính ở cả 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024, nơi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch.