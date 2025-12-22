HLV Kim Sang-sik: "Lúc U22 Việt Nam bị dẫn 0-2, bố mẹ tôi đã tắt TV"

“Bố mẹ tôi cũng luôn động viên và lo lắng cho tôi khi một mình tôi sang đây làm việc. Họ có xem trận chung kết đấy. Khi chúng tôi bị dẫn 0-2, gia đình nhắn bảo rằng đã tắt tivi đi rồi. Bố mẹ tôi nghĩ chắc tivi bị hỏng thì kết quả mới thế này. Tôi không rõ tivi nhà tôi còn nguyên vẹn không (cười)”, HLV Kim Sang-sik tiết lộ trong cuộc gặp gỡ truyền thông tại trụ sở VFF vào trưa nay (22/12).

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò tạo nên màn ngược dòng kinh điển.

Ở cuộc gặp mặt này, ông Kim tiếp tục có nhiều chia sẻ về trận chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính với U22 Thái Lan, nơi U22 Việt Nam ngược dòng để thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1.

“Các cầu thủ quá căng thẳng ở hiệp một nên không thể hiện được những gì chúng tôi đã chuẩn bị. Việc bị dẫn 0-2 đẩy toàn đội vào trạng thái lo lắng. Vì vậy, ngay trên sân, tôi đã yêu cầu họ phải cầm cự với mục tiêu số một lúc ấy là không để thua thêm trong hiệp một, trước khi trông chờ nỗ lực hết sức của các cầu thủ tạo đột biến ở hiệp hai”, HLV Kim Sang-sik kể lại.

Ông tiếp tục: “Vào phòng thay đồ, tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý để làm thế nào giúp các cầu thủ không bị tâm lý muốn bỏ cuộc, và dốc sức hơn. Nên tôi nói với họ rằng "Chúng ta cần thể hiện được những gì đã chuẩn bị, vì nếu cứ để trận đấu trôi đi theo hướng này, chúng ta sẽ hối hận vô cùng".

Tôi cũng nhấn mạnh rằng chỉ cần các cầu thủ thể hiện được những gì đã chuẩn bị, đội hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế khi tỷ số vẫn còn là 0-2.

"Các anh lớn ở ĐTQG đã nâng Cup ở đây, nên các bạn cũng phải cố gắng để chiến thắng trận này. Ngoài ra, đây là kỳ SEA Games cuối cùng của một số bạn, nên phải cố gắng để không phải hối hận về sau", tôi có nói thêm với họ như vậy. "Và mục tiêu của chúng ta là chức vô địch nên chúng ta cần thi đấu ở hiệp 2 sao cho xứng đáng với mục tiêu đó, xứng đáng với tư cách của một đội có thể vô địch".

HLV Kim Sang-sik đã đưa ra những quyết định làm thay đổi cục diện trận đấu.

Khi được hỏi về cụm từ “ma thuật đen” (dark magic) mà các CĐV hay dùng trên mạng xã hội để nói về cách cầm quân, thay người của mình, HLV Kim Sang-sik chia sẻ:

“Là HLV, tôi luôn mong định đoạt luôn cục diện từ hiệp một, nhưng trong nhiều trận, phải tới hiệp hai, đội của tôi mới có thể ghi bàn. Tôi nhận thấy cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt hơn và có tính tổ chức đội hình hơn các đội khác như Philippines, Malaysia hay Thái Lan nên thường chơi tốt hơn trong hiệp hai.

Khi thay người, tôi để ý tới nhiều yếu tố như nhịp của trận đấu, chiến thuật, kỹ năng, trạng thái tinh thần của từng cầu thủ, năng lực cạnh tranh với các cầu thủ đối phương.

Ở trận chung kết vừa qua, các cầu thủ vào sân ở hiệp hai như Văn Thuận, Thanh Nhàn đều có thiên hướng chơi tấn công, và sẽ tạo nên những cú sút có thể thành bàn khi họ có cơ hội. Khi vào sân ở hiệp 2, họ đã tạo thêm sự tự tin cũng như năng lượng cho toàn đội.

Tôi vẫn luôn tin tưởng họ sẽ tạo khác biệt, đóng góp cho đội khi vào sân, và thực tế cho thấy những người vào thay ở hiệp hai đã tiếp thêm năng lượng cho đội. Các cầu thủ đã rất kiên nhẫn và giữ bình tĩnh tập trung thi đấu tới cuối cùng để đạt kết quả tốt”.

Những tính toán của thầy Kim đã phát huy hiệu quả tối đa.

Tiếp đó, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen ngợi cho những cầu thủ nổi bật như Đình Bắc, Phi Hoàng, Hiểu Minh… đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm công tác tinh thần cho các cầu thủ. Ông nói:

“Bóng đá là môn đòi hỏi cầu thủ phải tập luyện liên tục. Hiệp một trận chung kết chỉ ra những thiếu sót về dứt điểm, trong khi hiệp hai cho thấy nền tảng thể lực tốt lợi hại thế nào. Vì thế, họ cần cải thiện khâu dứt điểm và tiếp tục rèn thể lực.

Ngoài ra, họ cũng cần vững vàng hơn về tinh thần. Việc HLV lên sơ đồ 4-4-2 hay 4-3-3 chỉ là một phần thôi, còn lại thì kỹ năng của cầu thủ mới là quan trọng. Chiến thuật có tốt đến mấy, mà cầu thủ đá không tốt thì cũng không thể đạt kết quả như ý đâu.

Đúng là khi gặp Thái Lan, các cầu thủ thường thiếu tự tin, thậm chí hơi căng thẳng. Để xóa cảm giác này, tôi luôn nói với họ rằng các bạn đừng nghĩ đến việc Thái Lan là đội mạnh, chỉ cần tập trung vào mục tiêu của chúng ta để thi đấu tốt nhất. Tại chung kết SEA Games vừa rồi, tôi liên tục so sánh các cầu thủ hiện tại với các anh ở ĐTQG và U23 để họ có thêm tự tin trong thi đấu. Phải làm như vậy, thì các cầu thủ mới tự tin hơn khi gặp Thái Lan”.

Kết lại, HLV Kim Sang-sik tự tin cùng U23 Việt Nam hướng ra sân chơi châu lục với VCK U23 châu Á vào tháng 1/2026, và cả những mục tiêu xa hơn nữa của cả nền bóng đá:

“Tôi luôn nghĩ bóng đá Việt Nam cần phải nghĩ tới những mục tiêu xa hơn. Nhiều đội đang làm mạnh thêm năng lực bằng các cầu thủ nhập tịch, và chúng ta cũng cần làm mạnh đội hình bằng nhiều cách, trong đó có nuôi dưỡng đào tạo, tìm ra các tài năng trẻ. Tôi cũng sẽ chỉ đạo các cầu thủ trẻ tốt hơn.

Dù cũng chưa đóng góp được nhiều, tôi sẽ cố gắng hết mình góp sức giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Cầu thủ Việt Nam hiện chỉ chơi trong nước, nên tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam cần ra nước ngoài, tìm đến các giải đấu mạnh hơn để phát triển bản thân”.

Ông Kim cũng nói thêm về chuyện hợp đồng của mình: “Tôi nhận được nhiều tình yêu thương trong thời gian qua. Tôi cũng tự thấy bản thân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và nâng cao được năng lực cá nhân. Hợp đồng sắp kết thúc, nhưng do Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đang bận nhiều việc nên tôi chưa kịp hỏi. Tôi sẽ cố gắng tìm ông ấy để hỏi việc này. Tôi đang rất hạnh phúc với các cầu thủ và muốn tiếp tục đi tiếp”.