Vượt kỷ lục ASIAD, tiệm cận HCV Olympic: Ai sở hữu HCV đẳng cấp bậc nhất SEA Games 33 của Việt Nam?

4HCV, 1 HCB, phá 3 kỷ lục SEA Games, đó là thông số vô cùng ấn tượng của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh làm được trên đất Thái Lan. Kết quả này giúp cô trở thành VĐV Việt Nam giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33, đồng thời cũng là VĐV bắn súng đầu tiên của thể thao nước nhà giành được tới 4 HCV trong 1 kỳ SEA Games.

Đáng nói hơn, thành tích ở chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân nữ của Trịnh Thu Vinh lên tới 242,7 điểm – con số khiến tất cả phải đặc biệt lưu tâm.

Trịnh Thu Vinh có 1 kỳ SEA Games vô cùng xuất sắc.

Đơn giản là bởi điểm số 242,7 ở SEA Games 33 của nữ xạ thủ Việt Nam không chỉ phá kỷ lục SEA Games, mà còn vượt cả kỷ lục ASIAD mà VĐV Palak Gulia của Ấn Độ lập nên vào năm 2023 (242,1 điểm).

Tính rộng hơn, Trịnh Thu Vinh còn vượt cả điểm số của VĐV giành HCB Olympic 2024 (Kim Ye-ji, Hàn Quốc, 241,3 điểm), và chỉ kém đôi chút so với thành tích HCV Olympic Paris 2024 của xạ thủ Hàn Quốc Oh Ye-jin (243,2 điểm).

Về lý thuyết, đó là những con số đủ để nuôi hy vọng: nếu giữ được phong độ ấy, xạ thủ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ đến những cột mốc lớn hơn ở châu lục và thế giới.

Thu Vinh giành HCV 10m súng hơi cá nhân, đồng đội nữ; 25m súng ngắn thể thao cá nhân, đồng đội nữ; HCB 10m súng hơi hỗn hợp đôi nam nữ.

Tất nhiên cần phải đặc biệt lưu ý rằng bắn súng là môn thể thao có biến số rất lớn. Khác với nhiều môn Olympic khác, nơi thành tích thường phản ánh khá trực diện sức mạnh và khả năng chuyên môn, bắn súng là cuộc chơi của sự ổn định gần như tuyệt đối.

Một viên đạn lệch 0,1 hay 0,2 điểm có thể không nói lên nhiều ở SEA Games, nhưng ở ASIAD hay Olympic, nó đủ để kéo một VĐV từ nhóm tranh huy chương xuống ngoài top 6 chỉ trong vài giây, hoặc ngược lại.

Có thể kể đến trường hợp của Phạm Quang Huy, xạ thủ Việt Nam từng giành HCV ASIAD 2023 nhưng trước đó chưa từng giành huy chương SEA Games. Đến SEA Games 33 lần này, Phạm Quang Huy thất bại ở chính nội dung trên khi xếp cuối tại vòng chung kết.

Tấm HCB giành được cùng Trịnh Thu Vinh mới là lần đầu tiên Phạm Quang Huy đoạt huy chương SEA Games, dẫu cho trước đó anh từng có HCV ASIAD. Điều này cho thấy tính biến động cao đến nhường nào ở môn bắn súng.

Yếu tố đáng lo nhất của bắn súng nằm ở tâm lý. Tại SEA Games, Thu Vinh thi đấu trong vị thế “cửa trên”, áp lực chủ yếu đến từ kỳ vọng phá kỷ lục và khẳng định đẳng cấp. Nhưng khi bước ra ASIAD hay Olympic, vị thế ấy lập tức đảo chiều. Đối thủ không còn là những xạ thủ khu vực, mà là các nhà vô địch thế giới, Olympic, những người đã quen với áp lực nghẹt thở ở các loạt bắn then chốt.

Chỉ cần một khoảnh khắc dao động, một nhịp thở chưa đủ sâu, một cú bóp cò thiếu nhịp điệu, toàn bộ thứ hạng điểm số có thể thay đổi. Thực tế tại Olympic Paris 2024 đã cho thấy điều đó, khi Thu Vinh chơi rất tốt, vào tới chung kết, nhưng rồi dừng lại ở vị trí thứ tư, tạo nên tiếc nuối lớn khi không thể giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

SEA Games 33 vì thế vừa là cú hích lớn, vừa là lời nhắc nhở. Thu Vinh đã chứng minh trình độ của mình không thua kém các xạ thủ hàng đầu châu Á, thậm chí tiệm cận tốp đầu Olympic. Nhưng để biến tiệm cận thành huy chương, hành trình phía trước còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Và hi vọng trong thời gian tới, Trịnh Thu Vinh sẽ được đầu tư xứng đáng để hướng tới sân chơi châu lục và thế giới!