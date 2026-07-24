HLV Kim Sang-sik hồ hởi, tâng bốc học trò sau chiến thắng 7-0 của tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik rất hài lòng sau chiến thắng tưng bừng của tuyển Việt Nam.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

Ở lượt trận mở màn tại bảng A, AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam với hàng công thăng hoa đã đánh bại Timor-Leste 7-0 nhờ cú hat-trick của Đình Bắc, cú đúp của Hoàng Hên. Hai bàn còn lại được ghi do công của Quang Hải và Xuân Son.

Với chiến thắng tưng bừng này, tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên, gây áp lực lớn lên đối thủ cạnh tranh là Indonesia.

Sau trận thắng đậm, HLV Kim Sang-sik rất hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Ông chia sẻ:

“Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và thể hiện được chính mình. Mọi cầu thủ đều tự tin, đều chơi tốt. Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo và cố gắng giành chiến thắng".

Vị thuyền trưởng bên phía Việt Nam đánh giá thêm về phong độ của các tuyển thủ:

“Với chiến thắng 7-0, các cầu thủ đã thể hiện được 100% phong độ trên sân. Trận đấu này có rất nhiều bàn thắng đẹp, giúp cầu thủ tự tin hơn. Tôi tin rằng toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để bước vào các trận đấu tiếp theo gặp Singapore bằng sự tự tin cao nhất".

HLV Kim Sang-sik rất hài lòng sau trận đấu.

HLV Kim Sang-sik cũng không quên gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên khán đài ở Thái Lan:

“Hôm nay thời tiết xấu nhưng CĐV vẫn đến cổ vũ cho toàn đội. Tôi rất trân trọng. Xin gửi lời cảm ơn đến mọi CĐV cổ vũ cho chúng tôi, ở đây lẫn những CĐV từ quê nhà đã theo dõi trận đấu qua màn hình. Chúng tôi sẽ nỗ lực thể hiện tốt để tri ân người hâm mộ".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú hat-trick, cũng rất hài lòng về màn thể hiện của bản thân cũng như các đồng đội.

“Toàn đội đã có 1 tháng chuẩn bị. Cả đội đã chuẩn bị tốt. Thành quả là chiến thắng hôm nay. Toàn đội sẽ nỗ lực để có một giải đấu thành công”.

Khi được hỏi về bàn thắng nào khiến anh hài lòng nhất, Đình Bắc chia sẻ: “Cả 3 bàn thắng tôi đều thích. Điệu ăn mừng xuất phát từ các cầu thủ Brazil, tôi muốn "cover lại" màn ăn mừng. Hy vọng những trận đấu tới, CĐV tiếp tục đồng hành. Hẹn gặp mọi người ở trận tiếp theo trên sân Mỹ Đình".

Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore vào ngày 31/7.