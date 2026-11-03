HLV Kim Sang-sik gây sốc với danh sách ĐTVN: Không Quang Hải, Hoàng Đức, gọi tân binh gốc Nigeria

Tuyển Việt Nam sẽ làm mới lực lượng một cách triệt để trong 2 trận đấu tại FIFA Days tháng 11.

Theo đó, HLV Kim Sang-sik đã không triệu tập hàng loạt trụ cột tuyển Việt Nam, mà thay vào đó là những nhân tố mới, với nòng cốt là nhiều cầu thủ từng tỏa sáng ở cấp độ U23 nhưng chưa có nhiều cơ hội tại ĐTQG.

Danh sách tuyển Việt Nam lần này không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long…

Trong khi đó, nhiều cầu thủ tiếp tục được tin tưởng, tạo nền tảng ổn định cho đội hình. Đáng chú ý là thủ môn Patrik Lê Giang; sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ; cùng những nhân tố giàu năng lượng như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Ảnh: VFF

Một trong những điểm nhấn của đợt tập trung là sự xuất hiện của hai tân binh đáng chú ý. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo CLB Thể Công Viettel, lần đầu góp mặt trong danh sách đội tuyển.

Trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP.HCM cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Từng có nhiều mùa giải thi đấu tại V.League, cầu thủ nhập tịch này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án chất lượng cho hàng tấn công của đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik muốn tạo ra những thử nghiệm mới sau khi tuyển Việt Nam thi đấu không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh các tân binh, đợt tập trung lần này cũng mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) tiếp tục được trao cơ hội. Hàng phòng ngự có sự góp mặt của Nguyễn Nhật Minh (Công an TP.HCM), Phạm Lý Đức (Công an Nhân dân).

Tuyến giữa ghi nhận những cái tên như Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP.HCM), Phạm Minh Phúc (Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An).

Trên hàng công, cùng với Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Nhàn (Công an Nhân dân), đáng chú ý là sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) sau thời gian khá dài vắng mặt.

Ảnh: VFF

Việc VCK Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức, chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, mở ra thêm dư địa để ban huấn luyện chủ động tính toán kế hoạch nhân sự trong dài hạn. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá và trao cơ hội cho những nhân tố mới, cầu thủ trẻ nhằm tăng cường chiều sâu đội hình, hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố mới và lớp cầu thủ trẻ, đợt tập trung FIFA Days tháng 11 là dịp để ban huấn luyện tiếp tục kiểm nghiệm phương án nhân sự, đánh giá phong độ và khả năng hòa nhập của các cầu thủ.