HLV Kim Sang-sik gạch tên 5 cầu thủ, gọi gấp chân sút từng tập huấn tại CLB La Liga lên ĐT Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có thêm những sự điều chỉnh nhân sự.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự điều chỉnh về danh sách tập trung chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026.

Trước tình hình chấn thương ở mức độ khác nhau của một số cầu thủ sau vòng 7 V.League 2026/27, HLV trưởng Kim Sang-sik quyết định tạo điều kiện để các cầu thủ Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình) nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Ở chiều ngược lại, ông Kim điền tên 2 nhân tố mới là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (CLB SHB Đà Nẵng).

Hoàng Vĩnh Nguyên từng được tập huấn tại Cadiz và trải nghiệm môi trường bóng đá đẳng cấp La Liga

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại CLB Cádiz của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL kể từ mùa giải 2025/26 đến nay.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V.League 2025/26. Kinh nghiệm thi đấu trong màu áo các đội tuyển trẻ cùng quá trình tích lũy tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp là cơ sở để hậu vệ này được trao thêm cơ hội ở cấp độ ĐTQG.

Việc điều chỉnh nhân sự lần này cũng nằm trong định hướng chuẩn bị dài hạn của ban huấn luyện. Sau khi AFC chính thức điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027, chuyển từ thời gian dự kiến tháng 1/2027 sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng cần được tính toán, sắp xếp phù hợp với lịch thi đấu mới.

Trong bối cảnh đó, các đợt tập trung và thi đấu giao hữu quốc tế không chỉ hướng đến việc hoàn thiện chuyên môn trước mắt mà còn là dịp để ban huấn luyện đánh giá, mở rộng nguồn lực cầu thủ cho đội tuyển. Thông qua những trận đấu tại Giao hữu quốc tế sắp tới, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở đánh giá năng lực, khả năng thích ứng và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các nhân tố mới, qua đó từng bước xây dựng chiều sâu và tính kế thừa cho ĐTQG.