HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh

Truyền thông Hàn Quốc vừa đăng tải một thông tin mới liên quan tới HLV Kim Sang-sik và các ĐTQG Việt Nam. Theo đó, vào ngày 10/9, Hiệp hội người đại diện thể thao Hàn Quốc đã thông báo rằng HLV Choi Soo-seong đã gia nhập ĐTQG Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt với tư cách là quản lý ban huấn luyện.

Theo trang Sports Worldi, ông Choi Soo-seong sẽ đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên và quản lý cho đội tuyển quốc gia, đồng thời là đại diện cho DJ Management (công ty đại diện của HLV Kim Sang-sik) tại Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một đại diện chuyển nhượng cầu thủ, ông Choi Soo-seong còn tập trung vào mối quan hệ cộng sinh giữa thể thao và các ngành khác, khám phá các mô hình kinh doanh mới đồng thời góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa thể thao Hàn Quốc và Việt Nam.

Thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ có thêm một chuyên gia mới từ Hàn Quốc.

Cũng theo trang Sports Worldi, ông Choi Soo-seong từng tốt nghiệp chuyên ngành quản lý thể thao tại Đại học Hanyang, Hàn Quốc và lấy bằng Thạc sĩ Tiếp thị kinh doanh tại Anh. Trong thời gian thực tập tại một công ty môi giới bóng đá có trụ sở tại London, ông đã tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thể thao toàn cầu.

“Thông qua nhiều khóa đào tạo tại Hàn Quốc và châu Âu, HLV Choi đã mở rộng tầm nhìn không chỉ về nghề đại diện mà còn về toàn bộ ngành công nghiệp bóng đá. Trải nghiệm này chính là bước đệm cho ông trên cương vị mới ở đội tuyển quốc gia Việt Nam” - Sports Worldi viết.

Như vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm một trợ lý đồng hương nữa. Với dàn đội ngũ huấn luyện người Hàn Quốc rất hùng hậu và chuyên nghiệp, các ĐTQG Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ được tăng cường về chất lượng chuyên môn trong thời gian tới.

Với HLV Kim Sang-sik, ông đã tạo được khá nhiều dấu ấn kể từ khi sang Việt Nam, như dẫn dắt ĐTQG vô địch AFF Cup 2024, giúp đội U23 vô địch giải Đông Nam Á, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng vòng loại. Trước mắt, ông sẽ hướng tới 2 nhiệm vụ quan trọng tiếp theo, đó là dẫn dắt ĐTQG thi đấu các trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027 và dẫn U23 thi đấu tại SEA Games 33.