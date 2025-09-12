Báo Trung Quốc trầm trồ, hết lời ca ngợi chiến tích của tuyển Việt Nam ở giải châu Á

Sáng 12/9, trang Sohu của Trung Quốc đã đăng bài viết đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026. Bài viết này trầm trồ với khả năng phòng ngự xuất sắc của U23 Việt Nam, đặc biệt là trong trận đấu gặp Yemen ở lượt trận quyết định tấm vé đi tiếp.

“Phòng ngự là cách tấn công tốt nhất trong trận chiến quan trọng này, và U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự rất tốt. Yemen đã tận dụng lợi thế về thể hình, liên tục tấn công vào hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, nhưng hàng thủ được tổ chức tốt và thủ môn xuất sắc của Việt Nam đã cứu thua nhiều tình huống quan trọng.

U23 Việt Nam cũng đã kiểm soát tốt ở khu vực giữa sân, sau đó xé toạc hàng phòng ngự Yemen bằng những đường chuyền chính xác và lối chơi mang đậm tính chiến thuật. Sau khi để U23 Việt Nam ghi bàn, Yemen đã dồn ép đối phương với hy vọng gỡ hòa, nhưng hàng phòng ngự của Việt Nam vẫn chơi xuất sắc để bảo toàn chiến thắng” – Sohu bình luận.

Trang Sohu dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam.

Trong phần tiếp theo, Sohu tiếp tục ca ngợi chiến tích không để thủng lưới trong 3 trận của U23 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á:

“Ba trận thắng mà không thủng lưới bàn nào, điều đó cho thấy sự áp đảo ấn tượng của hàng phòng ngự Việt Nam. Điều đáng chú ý hơn nữa là màn trình diễn hoàn hảo của thủ môn U23 Việt Nam trong cả 3 trận đấu, giúp họ trở thành đội bóng có hàng phòng ngự ổn định nhất tại vòng loại.

U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh phòng ngự một cách rất đáng gờm. Họ xử lý dễ dàng cả trên không lẫn dưới mặt đất. Hàng phòng ngự của họ có khả năng chịu áp lực lớn trước những đợt tấn công liên tục từ đối thủ, như ở trận gặp Yemen.

Màn giữ sạch lưới này thể hiện rõ sự gắn kết và kỷ luật trong phòng ngự của U23 Việt Nam. Sự ăn ý của hàng thủ, những pha đánh chặn quyết đoán của các tiền vệ và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn đã tạo nên một đội bóng rất vững mạnh. Màn trình diễn phòng ngự xuất sắc này đóng vai trò then chốt giúp Việt Nam giành vé vào VCK”.

Trong phần cuối bài viết, trang Sohu cho rằng U23 Việt Nam không ghi nhiều bàn thắng, những mỗi bàn của toàn đội đều rất quý giá:

“Sức mạnh tổng thể và sự đoàn kết mà U23 Việt Nam thể hiện tại vòng loại này thực sự ấn tượng. Bên cạnh hàng phòng ngự chắc chắn, U23 Việt Nam còn thể hiện một hàng tấn công cực kỳ hiệu quả, ghi 4 bàn sau 3 trận. Mặc dù số lượng bàn thắng không nhiều nhưng mỗi bàn thắng đều có giá trì rất lớn”.

Sohu đặc biệt ấn tượng với khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Theo cách phân loại của AFC, U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm giải U23 châu Á 2026. Nhóm 2 còn có 3 đội rất mạnh gồm Hàn Quốc, Australia và Qatar. Trong khi đó, đại diện còn lại ở khu vực Đông Nam Á là U23 Thái Lan phải nằm ở nhóm hạt giống số 3. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.