Báo Hàn Quốc: “U23 Việt Nam đã đạt được một kỳ tích chưa từng có”

U23 Việt Nam cùng Hàn Quốc là 2 đội có thành tích tốt nhất tại vòng loại U23 châu Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 3 trận để thẳng tiến vào VCK. Sau khi vòng loại kết thúc, truyền thông Hàn Quốc lập tức dành những bình luận tán dương HLV Kim cùng các học trò.

Trang Star News ngày 10/9 đăng bài bình luận có tiêu đề: “Thành tựu to lớn của HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam thắng cả 3 trận, giữ sạch lưới, thẳng tiến vào VCK giải châu Á”. Cây bút Park Soo-jin cho rằng chiến tích toàn thắng mà không thủng lưới là rất đáng nể với U23 Việt Nam.

“U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đạt được một kỳ tích chưa từng có với bóng đá Đông Nam Á khi toàn thắng mà giữ sạch lưới tại vòng loại U23 châu Á, qua đó giành một suất vào VCK 2026 tại Saudi Arabia.

Trong cả 3 trận đấu gặp Bangladesh, Singapore và Yemen, U23 Việt Nam đều chơi áp đảo, giành chiến thắng thuyết phục mà không để thủng lưới bàn nào”.

Truyền thông Hàn Quốc tán dương U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik.

Trang báo Hàn Quốc ca ngợi vai trò dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik: “Kể từ khi tiếp quản vị trí HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã thổi một luồng sinh khí mới vào bóng đá Việt Nam, đạt được những thành công đáng kể, bao gồm cả giải vô địch châu Á 2024.

Giống như HLV Park Hang-seo thì HLV Kim Sang-sik đã củng cố sự đa dạng về chiến thuật bằng cách đồng thời dẫn dắt cả ĐTQG lẫn U23. Ông được ghi nhận là người đã nâng cao sự ổn định của đội thông qua đào tạo có hệ thống và quản lý cầu thủ.

Ông cũng đã truyền niềm tin cho các cầu thủ trẻ, dẫn dắt thành công như một sự chuyển giao thế hệ. Những màn trình diễn ổn định của ông tại các giải đấu quốc tế đã mang lịa cho ông danh tiếng là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy”.

Trang Star News cũng trích lại phát biểu của HLV Kim Sang-sik thông qua cơ quan đại diện DJ Management: “Thành tích này không chỉ đơn thuần là thành tích tại vòng loại, nó truyền niềm tin rằng bóng đá Việt Nam có thể đạt đến những tầm cao mới. Chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt dựa trên tinh thần và khả năng tổ chức mạnh mẽ hơn nữa”.

Trang báo Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với chiến tích toàn thắng mà giữ sạch lưới của U23 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á.

Trong phần cuối, Star News trích lại thông điệp từ cơ quan đại diện DJ Management để ca ngợi HLV Kim Sang-sik và U23 Việt Nam: “Việc giữ sạch lưới ở vòng loại này là một thành tựu mang tính biểu tượng khác của HLV Kim Sang-sik, đóng vai trò là tín hiệu cho một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam”.