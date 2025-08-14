HLV Kim Sang-sik đón tin vui lớn, ĐT Việt Nam sắp thêm sao Việt kiều

HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định đã xác nhận rằng đội bóng đang hỗ trợ Kevin trong quá trình làm thủ tục nhập tịch. Tuy nhiên, thời gian cụ thể để hoàn thành việc này vẫn chưa được xác định.

Sinh năm 1994 và trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng của Sochaux, Kevin Phạm Ba từng có những bước thăng trầm trong sự nghiệp. Dù được lên đội trẻ U19 Sochaux, anh không phát triển như mong đợi và phải chơi cho nhiều đội bóng nhỏ khác ở Pháp như Troyes, Le Pontet, Marignane và Martigues. Mùa giải trước, Kevin đã cùng CLB Istres FC vô địch giải hạng 5 nước Pháp trước khi chuyển đến Marignane GCB ở giải hạng 4. Tại đây, anh trở thành trụ cột, đá đủ 90 phút trong 9/10 trận trước khi gia nhập Nam Định.

Kevin Phạm Ba sắp đủ điều kiện lên ĐT Việt Nam?

Từ khi khoác áo Nam Định, Kevin đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 10 trận đấu, giúp đội nhà thi đấu ổn định và bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League. Sau mùa giải, Kevin đã gia hạn hợp đồng với CLB Nam Định đến năm 2027. Đội bóng cũng vừa chiêu mộ thêm một số cầu thủ mới như Đặng Văn Tới và A Mít, nhằm chuẩn bị cho một mùa giải mới đầy thử thách, với mục tiêu tham gia 4 giải đấu, bao gồm 2 giải quốc tế là AFC Champions League 2 và Cúp CLB Đông Nam Á.

Mục tiêu sắp tới của Nam Định là tiếp tục củng cố đội hình bằng cách giữ lại các trụ cột và chiêu mộ thêm nhiều ngoại binh chất lượng, nhằm gia tăng sức mạnh và tạo chiều sâu cho đội bóng trong các giải đấu sắp tới.