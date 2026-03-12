HLV Kim Sang-sik đón dàn nhập tịch khủng, tuyển Việt Nam làm gì để tránh “vết xe đổ” của Malaysia?

Tính đến thời điểm này, theo công bố chính thức từ các CLB, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 cầu thủ Việt kiều (Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang, Cao Pendant Quang Vinh) và 1 cầu thủ gốc nước ngoài (Nguyễn Xuân Son) trong đợt tập trung tháng 3/2026. Ngoài ra, còn một trường hợp nhiều khả năng cũng được điền tên là Đỗ Hoàng Hên (tên gốc Hendrio). Tiền vệ gốc Brazil đã nhập tịch Việt Nam và sống đủ 5 năm tại Việt Nam. Như vậy, loạt trận FIFA Days tháng 3 tới sẽ chứng kiến số lượng cầu thủ nhập tịch kỷ lục trong lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Patrik Lê Giang có lần đầu tiên được gọi lên tuyển Việt Nam

Giới chuyên môn đánh giá việc trao cơ hội cho các nhân tố Việt kiều cùng một số trường hợp cầu thủ gốc gác nước ngoài (với sự cân nhắc kỹ càng về nhiều mặt) là bước đi hợp lý để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh hàng loạt các ĐTQG ở Đông Nam Á và châu Á cũng đang tăng cường lực lượng nhập tịch.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề quan trọng nhất khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch là tính hợp lệ của các hồ sơ cũng việc đảm bảo những thủ tục được thực hiện đầy đủ, chính xác. Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia bị FIFA trừng phạt là lời cảnh báo đủ sức nặng cho tất cả các đội tuyển khác.

Khi ủy ban điều tra FIFA nhập cuộc, những hồ sơ gốc như giấy khai sinh hay thông báo từ bệnh viện đều không thoát khỏi tầm mắt. Nhờ những bằng chứng quá thuyết phục, FIFA có thể chỉ ra sai lệch trong hồ sơ của LĐBĐ Malaysia. Để rồi phía Malaysia dù đã kháng cáo 2 lần với 1 phiên điều trận trước FIFA và 1 phiên điều trần trước CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) nhưng đều thất bại và phải thừa nhận sai sót.

Đội tuyển Malaysia phải trả giá sau khi nhập tịch quá vội vàng và không có giấy tờ hợp lệ

Trở lại với bóng đá Việt Nam, những trường hợp nhập tịch đã thi đấu cho ĐTQG trong giai đoạn 2024-2025 thuộc cả 2 nhóm: cầu thủ có gốc gác Việt Nam (Filip Nguyễn, Cao Pendant Quang Vinh) và cầu thủ gốc nước ngoài sinh sống ở Việt Nam đủ 5 năm (Nguyễn Xuân Son).

VFF không vội vàng “đốt cháy giai đoạn” mà kiên nhẫn hoàn thiện các thủ tục. Nổi bật phải kể đến trường hợp Nguyễn Xuân Son. HLV Kim Sang-sik đã không sử dụng Xuân Son trong 3 trận đầu vòng bảng AFF Cup 2024 vì khi đó anh chưa đáp ứng tiêu chí sống 5 năm tại Việt Nam. Phải từ trận đấu gặp Myanmar, Xuân Son mới bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Với 2 trường hợp Patrik Lê Giang và Đỗ Hoàng Hên, quá trình nhập tịch cũng được thực hiện theo từng bước một cách cẩn thận. Đỗ Hoàng Hên đã có quốc tịch Việt Nam từ tháng 10/2025 nhưng phải đến đầu năm 2026 mới có đủ 5 năm sinh sống tại Việt Nam.

Sau những dấu ấn của Nguyễn Xuân Son hay Filip Nguyễn, hi vọng những cầu thủ nhập tịch dự kiến ra mắt trong tháng 3 này sẽ tiếp nối thành công và giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn cho các giải đấu quan trọng thời gian tới.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 3/2026

Ngày 26/3 19h00 Việt Nam vs Bangladesh (sân Hàng Đẫy)

Ngày 31/3 19h00 Việt Nam vs Malaysia (sân Thiên Trường)