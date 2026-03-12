Đội tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026, cơ hội có đến với Indonesia?

Sau nhiều cân nhắc, đội tuyển Iran đã chính thức rút lui khỏi World Cup 2026. Việc đội bóng Tây Á không tham dự giải đấu khiến cho kế hoạch của FIFA gặp xáo trộn lớn. Bởi các bảng đấu của World Cup 2026 đã được bốc thăm xong và đội tuyển Iran theo kế hoạch ban đầu sẽ thi đấu tại bảng G cùng 3 đội Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Truyền thông quốc tế nhận định FIFA phải chốt phương án xử lý trước khi loạt trận play-off liên lục địa tháng 3/2026 nhằm xác định những đội cuối cùng giành vé đến World Cup diễn ra. Nhiều khả năng, một đội tuyển khác đến từ LĐBĐ châu Á sẽ được trao tấm vé đến thẳng World Cup thay cho Iran.

Những đội tuyển đã lọt vào loại thứ tư nhưng không thể giành được tấm vé đến thẳng World Cup bao gồm UAE, Oman, Indonesia và Iraq đều chờ đợi cơ hội đến với mình. Người hâm mộ Indonesia bày tỏ mong muốn cánh cửa vốn đã đóng lại sẽ mở ra một lần nữa với đội bóng xứ Vạn đảo. Tuy nhiên, một số phương án mà giới chuyên môn đưa ra lại đều không có tên đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Indonesia gần như chắc chắn không có cơ hội mở lại cánh cửa tham dự World Cup 2026

Phương án 1: Iraq - đội chiến thắng ở trận play-off vòng loại thứ năm khu vực châu Á - được trao vé đến thẳng World Cup 2026 thay Iran. Còn UAE - đội để thua Iraq - sẽ được tham dự vòng play-off liên lục địa (cùng nhánh đấu với Bolivia và Suriname).

Phương án 2: Iraq được trao vé đến thẳng World Cup nhưng UAE không được dự vòng play-off liên lục địa. 2 đội thuộc nhánh này là Bolivia và Suriname thi đấu với nhau tranh tấm vé cuối cùng.

Phương án 3: Không chọn đội thay thế Iran, bảng G World Cup 2026 chỉ còn 3 đội: Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Iraq vẫn tham dự vòng play-off liên lục địa như kế hoạch ban đầu.

VCK World Cup 2026 diễn ra từ 11/6 đến 19/7 tại 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada. Đây là giải đấu đầu tiên số lượng đội tuyển tham dự tăng từ 32 lên 48 đội.