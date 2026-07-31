HLV Kim Sang-sik: "Đình Bắc chưa làm tốt nhiệm vụ, phải biết hy sinh vì mục tiêu chung"

Đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề ở trận hòa Singapore 0-0 vào tối 31/7.

“Trong những phút trên sân, Đình Bắc vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài Lộc vào sân thể hiện tốt, có cơ hội dứt điểm nhưng chưa tận dụng tốt. Sắp tới, đội còn trận đấu với Indonesia và Campuchia. Tôi sẽ cố gắng làm tốt và sử dụng tốt 2 cầu thủ này”, HLV Kim Sang-sik nói ở buổi họp báo sau trận hòa Singapore 0-0.

HLV Kim Sang-sik không hài lòng với các học trò.

Trên sân Mỹ Đình tối 31/7, Đình Bắc có lần đầu tiên thi đấu cho tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tuy vậy đến cuối hiệp 1, tiền đạo này đã bị HLV Kim Sang-sik cho ra nghỉ và nhường chỗ cho Tài Lộc.

“Sự việc diễn ra như vậy, tôi biết Đình Bắc có nhiều tiếc nuối. Nhưng thay vào đó, cậu ấy cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội bóng. Dĩ nhiên, tôi sẽ động viên Đình Bắc cho trận đấu sắp tới gặp Indonesia”, ông Kim nói thêm.

Đình Bắc chơi không tốt trong lần đầu thi đấu tại Mỹ Đình.

Trên thực tế, đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam không dứt điểm tốt. Ngoài 2 cú sút trúng xà ngang, tuyển Việt Nam chỉ có 2 cú sút trúng đích. Chia sẻ về lối chơi của đội, HLV Kim Sang-sik nhận xét:

“Những tình huống gây áp lực tầm cao của tuyển Việt Nam hôm nay chưa làm tốt. Trong khi đó, Singapore đã thoát pressing hay. Những điều chưa làm tốt này, chúng tôi cần cải thiện trong các buổi tập tới.

Sau khi giành chiến thắng trước Timor Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn. Do vậy, trận đấu này họ bị áp lực ở khâu xử lý cuối cùng. Chúng tôi cần cải thiện điều đó”.

Tài Lộc vào thay Đình Bắc nhưng cũng không tạo được sự khác biệt.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: “Khi xem trận đấu, mọi người sẽ cảm thấy có nhiều tình huống tạt cánh đánh đầu, Xuân Son trông sẽ bị cô lập. Nhưng đó là 1 phần của bóng đá, chiến thuật.

Chúng tôi xác định phải giữ được khối ổn định vì Quang Hải là đội trưởng. Chỉ còn vài phút cuối thay Thành Long vào hơi muộn, nhưng không phải vấn đề lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để cải thiện những điểm yếu.

Để nói về điểm sáng trong trận hôm nay khá là khó. Nhưng đánh giá chung thì các cầu thủ thể hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hiệp 1 dù không tận dụng được cơ hội nhưng họ có thái độ thi đấu tích cực, hết mình trên sân. Tôi đánh giá cao điều này. Toàn đội sẽ phải cố gắng hết mình để cống hiến những trận cầu hay”.

Highlights Việt Nam vs Singapore (vòng bảng AFF Cup 2026)

Ông Kim nói thêm: “Hôm nay trời mưa rất to nhưng khán giả vẫn đến sân cổ vũ đội tuyển. Chúng tôi chưa thể giành chiến thắng để đáp lại tình cảm của mọi người và điều này khiến chúng tôi rất tiếc nuối.

Vào sớm mai, tôi và các cầu thủ sẽ di chuyển sang Indoneisa. Tôi mong rằng người hâm mộ tiếp tục truyền cho chúng tôi dũng khí, sự tự tin hướng tới trận đấu quan trọng".

Tuyển Việt Nam hiện có 4 điểm sau 2 trận. Thử thách lớn đang chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik với chuyến làm khách trên đất Indonesia sau đây 4 ngày. Một trận thua, hoặc thậm chí là hòa có thể khiến tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng bảng.